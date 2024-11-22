Soğuk havalarda kilo alanlardan mısınız? İşte kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
Kış mevsiminin geldiği ufak ufak artan kilolardan anlaşılır... Bu heo böyle olur, yazın kıpır kıpır enerjisiyle gezip tozanlar havalar soğumaya başlayınca kilo almaya başlar. İşte metabolizmanın insanlığa küçük şakası... Ama metabolizmanın bu şakasını tersine çevirmek imkansız değil! İşte kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
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Havalar soğuduğu zaman farkında olmasak da daha çok evde vakit geçirmeye, evde olduğumuz için daha çok yemeye, daha az dışarı çıktığımız için de hareketsiz kalıp kilo almaya başlarız. Bu hareketsizlik elbette metabolizmanın hızını etkiler.
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Metabolizma nedir, belki de önce ondan bahsetmemiz gerekir. Vücudun solunum sistemi, sindirim sistemi gibi temel gerekliliklerini gerçekleştirirken kullanacağı enerjyi yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden dönüştürerek elde eden sisteme metabolizma denir.
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Güneş ışınlarının azalmasıyla D vitamini yeteri kadar sentezleyemeyen vücudumuzun enerjsi azalmaya başlar. Aslında bu metabolizmanın kendini korumaya alması da denebilir çünkü havalar soğuyunca değişecek sıcaklık derecelerine uyum sağlamak isteyen vücudumuz önceliği kendi ısısını korumaya verir.
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Vücudumuzun harcadığı enerji azalınca metabolizmanın yavaşlaması da kaçınılmaz olur. Soğuyan havalarla beraber kilo almaya başlamamak için yapılacak şey en basit tabiriyle metabozlizmanın yavaşlamasına engel olmak ya da yavaşlamaya başlayan metabolizmayı hızlandırmanın yolunu bulmak olacak. Gelin, beraber bakalım!
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Beslenme düzeninizi aksatmayın: Metabolizmanın beslenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu artık biliyoruz. Beslenme saatlerimizi bir düzene sokarsak ve bu düzeni aksatmazsak metabolizma hızının yavaşlamasına engel oluruz. Dengesiz beslenme, öğütün atlama ve uzun süreli açlıklar metabolizmanın hızını etkiler.
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Kas kütlenizi koruyun, beslenme listenize protein ve lif ekleyin: İşlenmiş gıdalardan, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmekten kaçınıp protein ağırlıklı ve lifli gıdalar tüketmeye çalışın. Kas kütlenizin fazla olması metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar.
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Su tüketimi zannettiğinizden daha önemli: Vücudumuzdaki sistemlerin çalışabilmek için oksijene de ihtiyacı var. Bu oksijenin temin edilme yollarının başında da hiç kuşkusuz su geliyor. Yeterince su içmediğinizde vücudunuzun enerjisi azalır bu da metabolizmanın hızını etkiler.
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Uyku düzeniniz olsun: Uyku, bedenin kendini yenilediği ve yeni güne hazırladığı oldukça kıymetli bir ihtiyaçtır. Uykuda vücudunuz dinlenir ve sistemin çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi depolar. Uzun uykusuzluk ve düzensiz uyku metabolizma hızını etkiler.
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Sporu hayatınızın bir parçası yapın: Yaz aylarında düzenli spor yapmasak da genellikle dışarıda vakit geçirmemiz ve daha sosyal zamanların yaşanması vücudun hareketsiz kalmasını önler. Kışın evlere kapanıp hareketsiz kalmamak için her gün egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin.
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C vitamini desteği önemli: C Vitamini enerji verir ve özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Hastalıklara karşı kalkan görevi olan bağışıklık sisteminizin güçlü olması önemlidir çünkü hasta olduğunuzda vücut tüm enerjisini iyileşmek için harcar ve metabolizmanız yavaşlar.
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Metabolizmayı hızlandan yiyecekler, baharatlar ve bitki çayları da bu süreçte destekçiniz olabilir. Yeşilçay, limonlu su, ve baharatlar kullanılabilir.