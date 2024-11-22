Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Soğuk havalarda kilo alanlardan mısınız? İşte kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları | Sağlık Haberleri

        Soğuk havalarda kilo alanlardan mısınız? İşte kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları

        Kış mevsiminin geldiği ufak ufak artan kilolardan anlaşılır... Bu heo böyle olur, yazın kıpır kıpır enerjisiyle gezip tozanlar havalar soğumaya başlayınca kilo almaya başlar. İşte metabolizmanın insanlığa küçük şakası... Ama metabolizmanın bu şakasını tersine çevirmek imkansız değil! İşte kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Havalar soğuduğu zaman farkında olmasak da daha çok evde vakit geçirmeye, evde olduğumuz için daha çok yemeye, daha az dışarı çıktığımız için de hareketsiz kalıp kilo almaya başlarız. Bu hareketsizlik elbette metabolizmanın hızını etkiler.

        • 2

          Metabolizma nedir, belki de önce ondan bahsetmemiz gerekir. Vücudun solunum sistemi, sindirim sistemi gibi temel gerekliliklerini gerçekleştirirken kullanacağı enerjyi yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden dönüştürerek elde eden sisteme metabolizma denir.

        • 3

          Güneş ışınlarının azalmasıyla D vitamini yeteri kadar sentezleyemeyen vücudumuzun enerjsi azalmaya başlar. Aslında bu metabolizmanın kendini korumaya alması da denebilir çünkü havalar soğuyunca değişecek sıcaklık derecelerine uyum sağlamak isteyen vücudumuz önceliği kendi ısısını korumaya verir.

        • 4

          Vücudumuzun harcadığı enerji azalınca metabolizmanın yavaşlaması da kaçınılmaz olur. Soğuyan havalarla beraber kilo almaya başlamamak için yapılacak şey en basit tabiriyle metabozlizmanın yavaşlamasına engel olmak ya da yavaşlamaya başlayan metabolizmayı hızlandırmanın yolunu bulmak olacak. Gelin, beraber bakalım!

        • 5

          Beslenme düzeninizi aksatmayın: Metabolizmanın beslenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu artık biliyoruz. Beslenme saatlerimizi bir düzene sokarsak ve bu düzeni aksatmazsak metabolizma hızının yavaşlamasına engel oluruz. Dengesiz beslenme, öğütün atlama ve uzun süreli açlıklar metabolizmanın hızını etkiler.

        • 6

          Kas kütlenizi koruyun, beslenme listenize protein ve lif ekleyin: İşlenmiş gıdalardan, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmekten kaçınıp protein ağırlıklı ve lifli gıdalar tüketmeye çalışın. Kas kütlenizin fazla olması metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar.

        • 7

          Su tüketimi zannettiğinizden daha önemli: Vücudumuzdaki sistemlerin çalışabilmek için oksijene de ihtiyacı var. Bu oksijenin temin edilme yollarının başında da hiç kuşkusuz su geliyor. Yeterince su içmediğinizde vücudunuzun enerjisi azalır bu da metabolizmanın hızını etkiler.

        • 8

          Uyku düzeniniz olsun: Uyku, bedenin kendini yenilediği ve yeni güne hazırladığı oldukça kıymetli bir ihtiyaçtır. Uykuda vücudunuz dinlenir ve sistemin çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi depolar. Uzun uykusuzluk ve düzensiz uyku metabolizma hızını etkiler.

        • 9

          Sporu hayatınızın bir parçası yapın: Yaz aylarında düzenli spor yapmasak da genellikle dışarıda vakit geçirmemiz ve daha sosyal zamanların yaşanması vücudun hareketsiz kalmasını önler. Kışın evlere kapanıp hareketsiz kalmamak için her gün egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin.

        • 10

          C vitamini desteği önemli: C Vitamini enerji verir ve özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Hastalıklara karşı kalkan görevi olan bağışıklık sisteminizin güçlü olması önemlidir çünkü hasta olduğunuzda vücut tüm enerjisini iyileşmek için harcar ve metabolizmanız yavaşlar.

        • 11

          Metabolizmayı hızlandan yiyecekler, baharatlar ve bitki çayları da bu süreçte destekçiniz olabilir. Yeşilçay, limonlu su, ve baharatlar kullanılabilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa