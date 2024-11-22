Dolandırıcılar dinlemeye takıldı! Birimiz bıcır bıcır birimiz ıvır zıvır, bizi mi dinleyecekler!
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almadan sözde forex platformu kurarak bir doktoru yaklaşık 10 milyon lira değerinde dolandırdığı belirlenen 36 sanık hakkında 3 ayrı suçtan 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakimlik kararıyla dinleme altına alınan şüphelilerin kendi aralarında forexin illegal olduğuna dair görüşme yaptığı, bir sanığın "Aşkım bunları buradan konuşmasak mı" dediği, sevgilisinin ise "Aşkım milletin işi gücü yok bizi mi dinleyecek" şeklinde cevap verdiği telefon dinleme kayıtlarında yer aldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberi..
İstanbul’da yaşayan Doktor C. D.’nin cep telefonu 27 Nisan 2023 tarihinde tanımadığı bir numara tarafından arandı. Telefonu açan doktor, forex yatırımı tavsiyeleriyle karşılaştı.
Doktor tavsiyelerle ilgilenmediğini söyleyerek telefonu kapattı. Ardından kendisine Whatsapp üzerinden birçok yatırım tavsiyesi geldi; düşük paralarla yüksek kâr vaadinde bulunuldu. Merakına yenik düşen doktor, sisteme 20 bin lira para gönderdi, parasının karşılığı olarak 45 saniye içinde 14 bin lira kazandı.
PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALANDI
Doktor bir süre sonra sisteme daha fazla para yollamaya başladı. Kendisine ‘platin üyelik’ teklif edildi; “Bu şekilde kârın yüzde 50’sini değil, yüzde 70’ini alabilirsin” vaadinde bulunuldu. Cüneyt D. istenilen parayı yatırdı. Bir süre sonra hisselerin düştüğünü söyleyen yatırımcılar, C.D.’nin daha büyük paralar yatırmasını istedi. Çocuğu kalıtımsal hasta olan ve Amerika’daki tedavisinin yapılması için çaresiz kalan doktor, ailesinin birikimlerini de sisteme yatırdı. Sisteme yaklaşık 10 milyon lira yatıran doktor, parayı çekmek istediğindeyse defalarca oyalandı. Dolandırıldığını anlayan doktor, savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.
"AŞKIM MİLLETİN İŞİ GÜCÜ YOK BİZİ Mİ DİNLEYECEK"
Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği teknik ve fiziki takip kararı aldı. Şüphelilerin kendi aralarında yaptığı telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi:
EREN: Aşkım ben senin için söylüyorum ama dediğim gibi borsa morsa bu tarz foreks moreks bunların üç sene sonra var olacağına inanıyor musun yani imkanı yok.
EZGİ: Off
EREN: Ama dediğim gibi bana kalırsa borsa firmasında durma yani çünkü hepsi illegal. Her an her şey olabilir.
EZGİ: Aşkım çok konuşmayalım bunları ya burada.
EREN: Aşkım hiç milletin işi gücü yok Allah aşkına Ezgi’yle Eren’in telefonunu mu dinleyecekler? Biri bıcır bıcır diye kaydetmiş diğeri ıvır zıvır diye kaydetmiş. Bizim telefonlarımızı mı dinleyecekler?
26 KİŞİ TUTUKLANDI
Deliller toplandıktan sonra başsavcılık 36 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 26’sı tutuklandı. MASAK’tan gelen raporda şüphelilerin elde ettikleri paranın takibini zorlaştırmak için birbirlerinin hesap numaralarına attığı, ardından da kripto para borsasına havale ettikleri tespit edildi.
33’ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Metehan Yazar tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinleri almadan lisanssız bir şekilde forex kurdukları vurgulandı. Örgüt elebaşı Veli Kocatürk ve 6 örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılık şüphelilerin, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Suç örgütüne üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunma” suçlarından 33’er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi. 26’sı tutuklu 33 sanık önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.