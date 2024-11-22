Bu akşam başlıyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

REKLAM advertisement1

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

REKLAM Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya'da pazar günü de etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü de bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde, başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. BUZLANMAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUN İKAZI Antalya'nın doğusunda ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden sonra Konya-Antalya yolu Alacabel Geçidi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca Kıyı Ege'de de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak Marmara'da güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara'da yarın akşam saatlerinde, diğer bölgelerde gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.