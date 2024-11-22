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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti

        Eylül 2021'de resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başlayan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, bugüne kadar yaptıkları 268 milyon dolarlık kripto para yatırımlarından 305 milyon dolar kâr ettiklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:10
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        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
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        Bitcoin 100 bin dolarlık değer yaklaşırken yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası 2024 genelinde dolar bazında yüzde 134 değer kazanırken sadece son 1 ayda yüzde 48 yükseldi.

        Bu yükselişin en çok sevindirdiği isimlerden birisi ise kuşkusuz El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele oldu. Bukele göreve geldikten sonra El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

        Bukele dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamanında ekonomistlerin kuşkuyla yaklaştığı hamlesinin sonuçlarını dünyaya duyurdu. Söz konusu paylaşımda yer alan bilgilere göre El Salvador Eylül 2021'den bu yana toplamda 268 milyon 82 bin dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Bu yatırımından 305 milyon 172 bin dolar kâr etti. Kâr oranı böylece yüzde 113.84'ü buldu. El Salvador'un rezervinde yer alan Bitcoin'lerin toplam değeri 573 milyon doları aştı.

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        ÖNCE KAYBETTİ SONRA KAZANDI

        El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

        Bitcoin'deki bu değer kaybı üzerine Bukele eleştiri oklarının hedefi olurken, kendisi bu eleştirilere kulak asmayarak sık sık 'dipten alım yaptık' açıklamasında bulundu.

        Bitcoin Bukele'nin 'dip' dediği bölgelerin altına da düştü. Ancak bugün itibarıyla kimilerinin 'kumar' olarak nitelediği rezerv hamlesi olumlu sonuç vermiş durumda.

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