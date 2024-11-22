Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın en küçük elektrikli SUV modeli EV3, yollara çıktı.

B-Segment SUV sınıfında yer alan otomobilin Avrupa lansmanı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşti.

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Markanın 7 kişilik elektrikli SUV modeli EV9'dan izler taşıyan EV3, hem ölçüleri, hem tasarımı ve hem de sürüş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Lizbon'daki etkinlikte Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ile, hem yeni otomobillerinin hem de markanın geleceğini konuştuk.

'İLK ÜÇ MODELDEN BİRİ OLACAK' Ağyel, Kasım-Aralık aylarında 800 adet EV3 satışı hedeflediklerini anlatarak, "Yüksek talep ile karşılaştık, bu sayede kendimize yüksek satış hedefleri koyduk. EV3, 2025'te Sportage ve Stonic ile birlikte en çok sattığımız üç modelden birisi olacak" dedi. REKLAM Bu konuda bir satış hedefi paylaşmayan Ağyel, iddialı konuştu. Kia Türkiye Genel Müdür Can Ağyel, "Kia Türkiye olarak, 2024’teki toplam satışlarımız içinde elektrikli modellerin payı yüzde 10 düzeyinde gerçekleşecek. Seneye EV6 ve EV3 ile birlikte bu oranı yüzde 40’a çıkarmak istiyoruz. Böylece, markanın globalde elektrikli araç satış payı için 2030'da hedeflediği yüzde 40 paya, biz Türkiye'de 5 yıl önce ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Edindiğimiz bilgiye göre, Kia, 2025'te elektrikli araç satışlarının toplam satışları içerisinde payının yüzde 25 olmasını hedefliyor.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel sorularımızı yanıtladı. Kia'nın Hannover Ticari Araç Fuarı'nda tanıttığı elektrikli hafif ticari araç ailesinin de 2025'te Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Öte yandan, Koreli markanın elektrikli araç şarj hizmeti 'Kia Charge'ın da Türkiye'de faaliyete başlaması için görüşmeler sürüyor. ÖLÇÜLER SEGMENTİNİ AŞIYOR Markanın en yeni modeli EV3'e dönecek olursak, 4 bin 300 mm uzunluğa sahip araç, bin 850 mm genişliğe ve bin 560 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçüler ile B-segmentin üst sınırında yer alan otomobilin, aks mesafesi ise markanın C-Segment SUV modeli Sportage ile aynı olacak şekilde 2 bin 680 mm olarak açıklanıyor.

Bu değerler, otomobilin içine geçince daha iyi anlaşılıyor. Öyle ki, hem ön hem arka yaşam alanı olarak EV3'ün segmentinin üstünde yer aldığı anlaşılıyor. Yüzde yüz elektrikli otomobilin bagaj hacminin de 460 litre olduğunu söyleyelim. Bu değer, 4 adet orta boy bavulun bagaja rahatça sığabileceği anlamına geliyor. Otomobilin orta konsolunda farklı tasarım özellikleri de bulunuyor. Örneğin, orta kol dayanağının önündeki kısım ileri-geri hareket ettirilebiliyor. Böylece, bu alan istenildiğinde bir masa işlevi görebiliyor.

REKLAM EV3'ün menzil değerleri de şaşırtıcı. Uzun menzil versiyonda 605 km yol gidebilen otomobil, standart versiyonda ise 501 km mesafe kat ediyor. Uzun menzilde 81.4 kWh, standart versiyonda ise 58.3 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Önden çekişli her iki versiyonda 150 kW güç ve 283 Nm tork üretiyor. Otomobilin bataryası 30 dakika hız şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

770 KM ÜSTÜ MENZİL VAADİ Kia Avrupa yetkilileri, şehir içi kullanımda uzun menzil versiyonun tek şarj ile 770 km'den fazla yol gidebildiğini belirtiyor. Lizbon'da test ettiğimiz EV3'ü bu kadar mesafede kullanma fırsatımız olmadı, yaklaşık 100 kilometrelik otoyol-şehir içi sürüş parkurunda, aracın yüksek menzil potansiyeline tanıklık ettik. EV3'ün süspansiyon sistemi ve yalıtım özelliklerinin de, markanın üst sınıflardaki modellerinden transfer edildiğini öğrendik. Yolda dış sesleri iyi izole eden otomobil, otoyolda yaylanma hissi sunarken, bozuk yollarda ise sınıfından beklenmeyen olgunlukta tepkiler sergiliyor. Bu sayede sürüş sırasında otomobilin B-segmentte yer aldığını anlamak bir hayli zorlaşıyor.

Sonuç olarak, EV3 elektrikli otomobillerin ailelerin sadece ikinci aracı değil, tek aracı da olabilecek özellikler sunan bir model olmuş. Önümüzdeki yıllarda, birçok yeni elektrikli otomobilin de benzer özellikler sunması ile, yollardaki sıfır emisyonlu araç sayısının hızla artması kaçınılmaz gibi görünüyor.