Etlik Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, minibüsün sürücüsüyle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma üzerine minibüs sürücüsü, seyir halindeki özel halk otobüsünü takip ederek, elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Yolculardan bazılarının ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Bir süre sonra otobüsün önünde duran minibüs şoförü, aracından inerek otobüse bıçakla zarar verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

Yaşananlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilen özel halk otobüsü şoförü Yasin Korkmaz, "Dışkapı Köprüsünün altında önümüze kırarak bıçakla üstümüze saldırdı. Yolcuların hepsi panik yaşadı. Bıçağın kabzasıyla cama vurdu. Yumruk attı ama bir şey başaramadı." dedi.

Kaza yapmamak için sert fren yaptığı ve ardından minibüs sürücüsüyle aralarında sözlü tartışma çıktığı iddiasında bulunan Korkmaz, "Trafikte sürekli karşılaştığımız şeyler olduğu için uzatmaya gerek olmadığını düşündüm." dedi.

Korkmaz, bir süre sonra minibüs şoförünün otobüsün önüne geçerek yavaşladığını ve bu esnada sürücünün elindeki bıçağı sallayarak tehditlerde bulunduğunu söyledi.