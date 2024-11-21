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        Ankara'da otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün, bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:20
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        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
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        Etlik Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, minibüsün sürücüsüyle bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışma üzerine minibüs sürücüsü, seyir halindeki özel halk otobüsünü takip ederek, elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Yolculardan bazılarının ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

        Bir süre sonra otobüsün önünde duran minibüs şoförü, aracından inerek otobüse bıçakla zarar verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

        Olayın ardından Özel Halk Otobüsü Esnaf Odasının şikayetçi olduğu öğrenildi.

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        Yaşananlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        A.G, Ziya Oralay Caddesi'nde yunus ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

        YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilen özel halk otobüsü şoförü Yasin Korkmaz, "Dışkapı Köprüsünün altında önümüze kırarak bıçakla üstümüze saldırdı. Yolcuların hepsi panik yaşadı. Bıçağın kabzasıyla cama vurdu. Yumruk attı ama bir şey başaramadı." dedi.

        Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan otobüs şoförü Korkmaz, akşam saatlerinde seyir halindeyken minibüs sürücüsünün aniden şerit değiştirerek tehlikeli bir şekilde önlerine çıktığını söyledi.

        Kaza yapmamak için sert fren yaptığı ve ardından minibüs sürücüsüyle aralarında sözlü tartışma çıktığı iddiasında bulunan Korkmaz, "Trafikte sürekli karşılaştığımız şeyler olduğu için uzatmaya gerek olmadığını düşündüm." dedi.

        Korkmaz, bir süre sonra minibüs şoförünün otobüsün önüne geçerek yavaşladığını ve bu esnada sürücünün elindeki bıçağı sallayarak tehditlerde bulunduğunu söyledi.

        Yolcuların sakin olması konusunda kendisine telkinlerde bulunduğunu belirten Korkmaz, "Dışkapı Köprüsünün altında önümüze kırarak bıçakla üstümüze saldırdı. Yolcuların hepsi panik yaşadı. Bıçağın kabzasıyla cama vurdu. Yumruk attı ama bir şey başaramadı." dedi.

        Bu tarz durumlarda büyük araç sürücülerinin genellikle hatalı olarak gösterildiğini ifade eden Korkmaz, mağduriyet yaşadıklarını savundu. Korkmaz, "Arabadaki yolculardan birisi sivil polismiş, olaya müdahale etti. Evraklarını istediği zaman arkadaş arkasına bakmadan kaçtı. Daha sonra karakola bilgi verildi." diye konuştu.

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        #ankara
        #bıçaklı tehdit
        #haberler
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