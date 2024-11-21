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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın borcu açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın borcu açıklandı!

        Galatasaray Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğunu KAP'a açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:46
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        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
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        Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

        Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.

        Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.

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