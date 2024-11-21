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        Haberler Ekonomi Teknoloji "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi - Teknoloji Haberleri

        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi

        Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın ardından ABD Adalet Bakanlığı "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:13
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        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi
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        ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan, Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etti.

        Bakanlığın Washington DC Bölge Mahkemesine yaptığı 23 sayfalık başvuruda, şirketin Chrome'u satmaya zorlanmasının rakipleri için daha eşit oyun alanı yaratacağı savunuldu.

        "YASA DIŞI TEKEL"

        Şirketin verdiği zararların giderilmesi için Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın, Chrome'un elden çıkarılmasını gerektirdiği belirtilen başvuruda, bunun şirketin aramadaki kontrolünü kalıcı olarak durduracağı ve rakip arama motorlarının tarayıcıya erişmesine imkan tanıyacağı vurgulandı.

        Başvuruda ayrıca, Google'ın Apple ve Samsung gibi üçüncü taraflarla dışlayıcı anlaşmalar yapmasının engellenmesi ve şirketin diğer ürünleri içinde arama hizmetine öncelik vermesinin yasaklanması gerektiği kaydedildi.

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        "SHERMAN YASASI'NIN 2. MADDESİNİ İHLAL ETMEKTEDİR"

        ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli karara imza atmıştı.

        Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

        GOOGLE'A "ANTİTRÖST" DAVASI

        ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

        Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

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        Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

        Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

        ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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