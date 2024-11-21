Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi tatlıları

Okurların verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Portekiz turtası pastel de Belém (Belém turtası) birinci oldu. Yumurtalı muhallebi tartı olarak tanımlanan Belém turtası, çıtır bir hamur işinin içine süt, yumurta, şeker, limon ve tarçınla hazırlanan bir iç harcın eklenmesiyle yapılıyor.