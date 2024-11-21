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        Haberler Magazin Şarkıcıların enflasyon üzerindeki kaşe zamları - Magazin haberleri

        Şarkıcıların enflasyon üzerindeki kaşe zamları

        Bazı şarkıcılar, yılbaşı konser ücretlerine enflasyon üzeri zam yaparken, bazılar şarkıcılar kaşelerini enflasyonun altında güncelledi

        Giriş: 21.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:33
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        Yılbaşı enflasyonu
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        Her yıl olduğu gibi bu yıl da şarkıcıların yılbaşı ücretleriyle ilgili rakamlar havada uçuşuyor. Kaşelerin oldukça yüksek olması dikkat çekti. Şarkıcılar, bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        Resmi olarak açıklanan enflasyon % 65 iken bazı şarkıcıların yılbaşı konserlerinde kaşe ücretlerine daha fazla oranda zam yaptıkları görüldü.

        Bazı şarkıcıların kaşe zammı, enflasyonun altında kaldı.

        ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKANLAR

        ♦ Gülşen

        2023... 3.500.000 TL

        2024... 8.000.000 TL

        Artış... % 128

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        ♦ Hadise

        2023... 4.500.000 TL

        2024... 10.000.000 TL

        Artış... % 122

        ♦ Sibel Can

        2023... 4.000.000 TL

        2024... 8.000.000 TL

        Artış... % 100

        ♦ Yıldız Tilbe

        2023... 3.500.000 TL

        2024... 7.000.000 TL

        Artış... % 100

        ENFLASYONUN ALTINDA KALANLAR

        REKLAM

        • Sıla

        2023... 4.000.000 TL

        2024... 6.000.000TL

        Artış... Artış % 50

        • Kenan Doğulu

        2023... 5.000.000 TL

        2024... 7.000.000 TL

        Artış... % 40

        •Ajda Pekkan

        2023... 6.000.000 TL

        2024... 7.000.000 TL

        Artış... % 17

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        #sıla
        #SİBEL CAN
        #Kenan Doğulu

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