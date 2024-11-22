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        Haberler Yaşam Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi

        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi

        Suriye'de bir mezardan çıkarılan parmak boyutundaki kil silindirlerin üzerinde, dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yazıyı yaklaşık M.Ö. 2 bin 400 yılına tarihlendirerek, diğer bilinen alfabelerden yaklaşık 500 yıl öncesine ait olduğunu belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:48
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        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
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        Bilim insanları, antik mezarlardan çıkardıkları kil silindirlerin üzerinde kazılı halde buldukları yazının, insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesine ait olduğunu tespit etti.

        Science Daily dergisinin haberine göre, bilim insanları, Suriye'nin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra'daki antik mezarlarda arkeolojik kazı çalışmaları yürüttü.

        Temelleri Erken Tunç Çağı'na dayanan bu mezarları kazan araştırmacılar, altın ve gümüş takılar, 6 iskelet, pişirme kapları, çömlek ve mızrak ucunun yanı sıra üzerinde kazılı yazılar bulunan, parmak uzunluğunda 4 adet kil silindir buldu.

        Johns Hopkins Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olarak görev yapan ve kazı çalışmasını yürüten araştırma ekibinde yer alan Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle tarihi doğrulanan yazıların M.Ö. 2 bin 400'lü yıllara ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

        Schwartz, bu yazıların, bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koyduklarını kaydederek, bu keşfin alfabenin M.Ö 1900'den sonra Mısır'da ya da çevresinde icat edildiğine yönelik inanışları değiştireceğini belirtti.

        Keşfedilen silindirlerin üzerindeki yazıların mezardan çıkarılan nesnelerin nereden geldiğine ya da kime ait olduğuna ilişkin sorulara yanıt niteliğinde olabileceği değerlendirmesinde bulunan Schwartz, "Ancak yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan sadece spekülasyon yapabiliriz" diye konuştu.

        *Haberin görseli Johns Hopkins Üniversitesi'nin internet sitesinden alınmıştır.

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        #en eski alfabe
        #Suriye
        #haberler
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