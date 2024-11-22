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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!

        İzmir'de, park yerini uygunsuz bulduğu 35 yaşındaki Nazlı Aksu'ya ait otomobilin sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar veren 32 yaşındaki Elif İpek, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" 1 yıl hapse çarptırıldı. Cezası 5 bin TL adli para cezasına çevrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 08:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:11
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        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
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        İzmir'in Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, 28 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Elif İpek (32), Nazlı Aksu'ya (35) ait park halindeki otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle kaldırdı.

        SİLECEĞİN SOKETİ YERİNDEN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre bu sırada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı. Bunun üzerine İpek ve yanındaki bir erkek ile Aksu arasında tartışma çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Nazlı Aksu, avukatı Tamer Atabay'ın aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Elif İpek için 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

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        "SİLECEĞİ 1000 TL'YE YAPTIRDIM"

        Davanın İzmir 18'inci Asliye Mahkemesi'nde 12 Kasım'da görülen 2’nci duruşmasında ifadesine başvurulan Nazlı Aksu, "Olay günü oğlumu pide almaya göndermiştim. Pencerede onu bekliyordum. Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        "KESİNLİKLE SİLECEĞİ KIRMADIM"

        Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için Aksu’nun zararını karşılamayı kabul etmediğini belirtip, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

        1 YIL HAPİS CEZASI VERİP, PARAYA ÇEVİRDİ

        Mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık Elif İpek için iddianamede istenilen cezayı talep etti. Mütalaanın ardından hakim, Elif İpek'e TCK'nın 151/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından da bu cezayı 100 gün karşılığı, 5 bin TL adli para cezasına çevirdi. Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

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        #İzmir
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