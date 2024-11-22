Turizmin yoğun olduğu bölgelerde her sezon tartışmaya açılan yüksek fiyatlı yiyeceklere bir yenisi daha eklendi. Uludağ’daki bir otelde satılan ve temelde kremalı mantar çorbası olan bir çorba, bin liralık fiyatıyla eleştiri oklarının hedefinde. Ticaret Bakanlığı tarafından da “haksız fiyat artışı” nedeniyle inceleme başlatılan işletmede satılan bin liralık çorbanın maliyetini araştırdık. İşte bölgedeki dağ mantarları kullanılarak yapıldığı belirtilen çorbanın malzemeleri ve bu malzemelerin fiyatları…

REKLAM advertisement1 Uludağ’da oteller bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin restoranında 2023- 2024 kış turizmi sezonunda 500 liradan satılan bir kase çorbanın fiyatının yeni sezonda bin liraya çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi. Haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. İnceleme sonucu işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem yapılabilecek.

REKLAM MANTAR, KREMA, CEVİZ, DEREOTU... Bin liralık çorbanın fiyatı, yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde her yıl yenilenen yüksek fiyatlı yiyecek tartışmalarına bir yenisini ekledi. Milyonlarca kişinin asgari ücretle bir ay boyunca tüm giderlerini karşılamaya çalıştığı ülkemizde, en temel yemek çeşitlerinin başında gelen çorbanın fiyatının bin lira olması tartışma yarattı. Mantar, krema, ceviz ve dereotu kullanılarak yapılan bu çorbanın maliyeti ise, satış fiyatına göre oldukça düşük.

1000 TL'ye çorba satan otele ceza ÇORBANIN MALİYETİ 134 TL Otel restoranındaki menüye göre çorbanın malzemeleri ve bu malzemelerin miktarı şu şekilde: 40 gram dağ mantarı, 80 gram krema, 20 gram kırık ceviz, 5 gram dereotu. Uludağ bölgesindeki dağlarda Kanlıca mantarı yetiştiği biliniyor. Kurutulmuş Kanlıca mantarının 100 gramı ise 190- 200 lira gibi bir fiyata satın alınabiliyor. 100 gramı 200 liradan hesap edildiğinde, çorbada kullanılan 40 gram mantarın ortalama maliyeti 80 TL. 80 gram kremanın ortalama maliyeti 40 TL. 20 gram kırık cevizin ortalama maliyeti 8 TL. 5 gram dereotunun ortalama maliyeti 1 TL. Çorbanın içinde bulunan yağ, tuz gibi diğer malzemelerin ise ortalama fiyatı 5 TL. Tüm maliyetler toplandığında bin liraya satılan çorbanın maliyeti 134 TL.

6 BİN LİRALIK MANTAR KULLANILIYOR İDDİASI Öte yandan 2024 Ocak ayında açıklama yapan işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu belirtmiş ve yapımında kilosu 6 bin TL'ye kadar çıkan dağ mantarı kullandıklarını ileri sürmüştü. Çorbanın yapımında, işletme müdürü Güngör’ün ifadelerinde yer alan kilosu 6 bin liradan olan mantarın kullanıldığı varsayıldığında ise ortaya çıkan maliyet 294 TL.

Çorba bin TL, kayak ne kadar? Kanlıca mantarı kullanıldığında 134, kilosu 6 bin lira olan mantar kullanıldığında ise 294 TL maliyeti olan çorbanın bin liralık satış fiyatı tartışmaları beraberinde getirse de, fiyatın haksız fiyat artışına girip girmediğine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu karar verecek ve gerektiği taktirde işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulayabilecek.