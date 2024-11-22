Çorba bin TL, kayak ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

Çorba bin TL, kayak ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

Uludağ'da bir tesiste bir kase çorbanın bin TL'ye satılması sosyal medyada gündem oldu. Haberlerin ardından işletme hakkında soruşturma başlatıldı. Çorbanın fiyatı tartışma yaratırken kar tatili fiyatları da merak konusu oldu. Sömestr tatilini kayak merkezlerinde geçirmek isteyen ailelerin ne kadar masraf yapması gerektiğini inceledik.

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Kar tatili denince akla ilk gelen merkez, Bursa'da bulunan Uludağ... Uludağ'da 1 çocuklu ailenin sömestr tatili döneminde 4 gecelik konaklama ücreti, 132 bin TL ile 69 bin TL arasında değişiyor. Çorbayı bin TL'ye satmasıyla ünlenen otelin 4 gecelik ücreti 77 bin TL.

Uludağ'a gelmişken kayak yapmak da isterseniz günlük kişi başına bin 500 TL ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında kayak ekipmanı kiralama ücreti de ortalama kişi başına bin 500 TL. 3 kişi her gün kayak yapmak isterseniz; 36 bin TL civarında bir meblağ ortaya çıkıyor. Erzurum'a bağlı Palandöken'de ise tavan fiyat daha yüksek. En pahalı tesiste 3 kişilik ailenin 4 gecelik konaklama ücreti, 171 bin TL. En düşük fiyatlı tesis ise 56 bin TL'lik ücret talep ediyor. Bu tesislerin birçoğunda kayak ücreti de konaklamanın içinde yer alıyor. Kayak ekipmanları için ise ayrıca ödeme yapmanız gerekiyor.

Bolu'da bulunan Kartalkaya'da ise tavan biraz daha yükseliyor. 3 kişilik ailenin, 4 gece boyunca en pahalı tesiste kalırsa 198 bin TL ödemesi gerekiyor. En düşük fiyat ise 110 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Palandöken'de olduğu gibi Kartalkaya'da da kayak ücreti, çoğunlukla konaklama ücretine dahil edilmiş durumda, kayak ekipmanlarının kiralaması ise ekstra ücrete tabi.