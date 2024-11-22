Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.422,89 %0,59
        DOLAR 34,5678 %0,24
        EURO 36,0321 %-0,49
        GRAM ALTIN 2.999,20 %1,26
        FAİZ 40,85 %-1,21
        GÜMÜŞ GRAM 34,75 %1,75
        BITCOIN 98.962,00 %0,89
        GBP/TRY 43,2794 %-0,62
        EUR/USD 1,0414 %-0,57
        BRENT 73,93 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.903,68 %1,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1000 TL'ye çorba satan otele ceza - İş-Yaşam Haberleri

        1000 TL'ye çorba satan otele ceza

        Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1000 TL'ye çorba satan otele ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otelin restoranında 2023-2024 kış turizmi sezonunda 500 liradan satılan bir kase çorbanın fiyatının yeni sezonda 1000 liraya çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Haberi Görüntüle

        "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimde, söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi.

        Haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. İnceleme sonucu işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem yapılabilecek.

        Ayrıca, denetimde işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde mevcut bulunmaması nedeniyle 78 aykırılık belirlendi.

        Fiyat listelerinde tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği, bu nedenlerle haksız fiyat artışından ayrı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 78 aykırılıktan söz konusu işletmeye 171 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa