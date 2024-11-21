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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 3 oyuncu kadroda olmayacak! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 3 oyuncu kadroda olmayacak!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:03
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sponsorluk anlaşması için katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "KADRODA OLMAYACAKLAR"

          Sipay Bodrum FK maçına değinen Okan Buruk, "Ara burada kalan oyuncular için hem dinlenme hem de yeniden hazırlanma şansı veriyor. Milli takımdaki oyuncularımızın bir kısmı iki maç oynadı, aramıza katıldılar. Bazılarını dinlendirdik bazıları ile çalıştık. Davinson Sanchez oynamayacak, Jakobs ve Icardi kadroda olmayacak." dedi.

        • 3

          "ALIŞIK OLMADIĞIMIZ STADYUM"

          Daha önceden alışık olmadıkları bir sahaya gideceklerini belirten genç teknik adam, "Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir stadyumda oynayacağız. Zemini bilmiyorum nasıl olacak. Karşımızdaki takım, bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Daha bize odaklı hazırlandılar tabii ki arada. Son antrenmanı yapıp kendi oyunumuz üzerinden hazırlığımızı yapacağız." sözlerini sarf etti.

        • 4

          "REKORLARA KOŞUYORUZ"

          "Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz, deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında rekorlara doğru gidiyoruz. Daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sonra da AZ maçına hazırlayacağız. Biz maç maç gidiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor, bizden puan almak istiyorlar. Her maç zor ama ana hedefimiz maçlarımızı kazanmak. Maç kazanmaya odaklanıyoruz, rekorlar geliyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz."

        • 5

          "BAHANEYE YER YOK"

          "Bodrum'daki zemin sizin için dezavantaj mı?"

          Okan Buruk: "Öyle düşünmüyoruz, çim sahada oynayacağız. Son milli maçta çok kötü bir zemin vardı. Öyle bir zemin olmayacak tabii ki. Oraya gittikten sonra ısınmada ortama alışmaya çalışacağız. Bahane yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar da bizi bekliyorlar. Şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gitmemiz."

        • 6

          ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

          Okan Buruk, Tottenham maçında sakatlanan Icardi hakkında ise şu sözleri söyledi:

          "Icardi'nin nerede ameliyat olacağı ile ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek. Ameliyat çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru şekilde organize etmek istiyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde sahalara dönmesini istiyoruz. Sakatlık sonrası ameliyat sürecinde 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Doktorumuzun söylediği şey önümüzdeki yaz biraz daha... 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Yeni sezon daha net görünüyor. Oyuncunun sağlığı daha önemli. Erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde dönmesi önemli. Icardi'yi özleyeceğiz ancak bu süreci atlattıktan sonra yeniden aramıza dönüp en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum."

        • 7

          "ROTASYON YOK"

          "Bodrum maçında rotasyon düşünüyor musunuz?"

          Okan Buruk: "Düşünmüyorum."

        • 8
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