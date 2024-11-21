Şevval Sam'dan rötar konseri

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

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Yaşanan rötarlar, yolcular için çileye dönüşürken Şevval Sam ile orkestra ekibi de saatlerce İstanbul Havalimanı'nda beklemek zorunda kaldı.

Konser için Antalya'ya gitmeye çalışan Şevval Sam, rötar nedeniyle şehre, en erken konserden hemen önce inecek olmasından dolayı prova yapmaya vakti kalmayacak olmasına pratik bir çözüm buldu.

Şevval Sam; provayı, havalimanında yaparken hem zaman kazandı, hem de orada bulunan yolcuların can sıkıntısını giderdi. Bazı yolcular da konser provasına oynayarak eşlik etti. Havada karayeli beklediler Haberi Görüntüle