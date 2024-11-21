İlk 20'de sadece Galatasaray var!
Yapılan araştırmaya göre, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray; sosyal medyada en çok takipçisi olan ilk 20 kulüp arasına giren ilk Türk kulübü oldu.
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Football Benchmark'ın derlediği istatistiklere göre; Galatasaray, sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen 20 futbol kulübü arasına giren ilk Türk kulübü oldu. İşte sıralama...
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1- REAL MADRID - 445 milyon
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2- BARCELONA - 400 milyon
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3- MANCHESTER UNITED - 232 milyon
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4- PSG - 189 milyon
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5- MANCHESTER CITY - 172 milyon
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6- JUVENTUS - 161 milyon
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7- CHELSEA - 157 milyon
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8- LIVERPOOL - 147 milyon
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9- BAYERN MÜNİH - 139 milyon
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10- ARSENAL - 110 milyon
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11- TOTTENHAM - 105 milyon
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12- MILAN - 76 milyon
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13- ATLETICO MADRID - 70 milyon
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14- INTER - 70 milyon
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15- BORUSSIA DORTMUND - 67 milyon
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16- FLAMENGO - 58 milyon
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17- AL NASSR - 56 milyon
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18- EL EHLI - 53 milyon
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19- GALATASARAY - 52 milyon
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20- ROMA - 41 milyon
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