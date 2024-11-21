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        Gerçek ihbarla ortaya çıktı! Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!

        Isparta'da belediye personeli gibi giyinen 3 kişi, kent merkezinde iş makinesiyle define aradı. Doğalgaz ile elektrik hattına da zarar veren şüpheliler çevredekilerin şüphesi üzerine gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:38
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        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
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        Isparta'da kent merkezinde belediye personeline ait yelekler giyip Kadir Bey Camisi önünde define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere suçüstü yapıldı.

        DHA'nın haberine göre kaçmaya çalışan şüphelilerden biri İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandı.

        DOĞALGAZ BORUSUNA ZARAR VERDİLER

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde meydana geldi. Belediye personellerine ait turuncu yelek giyen 4 şüpheli, iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. Kazı yapan şüpheliler, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yer altındaki elektrik hattı ile doğalgaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin, belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

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        KAÇAN ŞÜPHELİYİ EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ YAKALADI

        Şüphelilerden 3'ü olay yerinde yakalanırken, diğeri ise kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheliyi İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş yakaladı. Güneş'in, olay yerine aracıyla giderken şüpheliyi fark edip araçtan inerek durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde aracından inen Güneş'in kaldırımda yürüyen şüpheliyi durdurması ve kolundan tutarak olay yerine gelen polis ekibine teslim etmesi yer aldı. Olay yerinde yapılan aramada çuval içinde kazma ve kürek bulundu.

        1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan emniyetteki işlemleri devam eden İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Isparta Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; belediye görevlisi imajı vererek kepçeyle kaldırımda kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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