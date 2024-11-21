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        Haberler Gündem Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal | SON DAKİKA HABERLERİ

        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!

        Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO, BUDO, GESTAŞ ve Şehir Hatları A.Ş. birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İşte İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.11.2024 - 07:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:28
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        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
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        Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri öğlene kadar karşılıklı olarak iptal edildi.

        BUDO VE İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ AÇIKLADI

        Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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        ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL

        Şehir Hatları seferlerine de hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Şehir Hatları A.Ş., iptal edilen seferleri şöyle sıraladı:

        "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

        ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMAYACAK

        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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