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        Haberler Ekonomi Teknoloji Chrome resmen satılıyor mu? ABD'de bakanlık yargıçtan resmi talepte bulundu - Teknoloji Haberleri

        Chrome resmen satılıyor mu? ABD'de bakanlık yargıçtan resmi talepte bulundu

        ABD hükümeti, Çarşamba günü Google'ın kısmen bölünmesi için yargıçtan resmen talepte bulundu ve Google'ın ABD'deki antitröst yasasını ihlal ettiğine dair kararının ardından şirketin Chrome'u satması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:46
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        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
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        ABD Adalet Bakanlığı; Alphabet'in Google'ının çevrimiçi aramadaki tekelini sona erdirmek için veriler ile arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşmak zorunda olduğunu ve Android'i satmak da dahil olmak üzere başka önlemler alması gerektiğini belirterek şirketin Chrome tarayıcısını satması için yargıçtan resmen talepte bulundu.

        Adalet Bakanlığı ve eyalet antitröst yetkilileri Çarşamba günü mahkemeye sundukları dosyada, "Google'ın hukuka aykırı davranışları, rakiplerini yalnızca kritik dağıtım kanallarından değil, aynı zamanda rakiplerin bu pazarlara yeni ve yenilikçi yollarla girmesini sağlayabilecek dağıtım ortaklarından da mahrum bıraktı" ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanlığı yetkililerinin önerileri arasında Google'ın, Apple ve diğer cihaz satıcılarına tablet ve akıllı telefonlarında varsayılan arama motoru yapmak için yılda milyarlarca dolar ödediği özel anlaşmaların sona erdirilmesi de yer alıyor.

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        Google, perşembe günü yaptığı açıklamada önerilerin şaşırtıcı olduğunu söylerken Alphabet Baş Hukuk Sorumlusu Kent Walker "Adalet Bakanlığı'nın yaklaşımı; Amerikan tüketicilere, geliştiricilere ve küçük işletmelere zarar verecek ve tam da en çok ihtiyaç duyulduğu anda ABD'nin küresel ekonomik ve teknolojik liderliğini tehlikeye atacak benzeri görülmemiş yetki aşımına yol açacaktı" dedi.

        ABD'de federal yargıç Amit Mehta, tekliflerle ilgili duruşmanın Nisan ayında yapılması için tarih verdi; ancak yeni başkan seçilen Donald Trump ve Adalet Bakanlığı'nın bir sonraki antitröst başkanının davaya müdahil olmasının davanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.

        GOOGLE'A ANTİTRÖST DAVASI

        ABD Adalet Bakanlığı'ndan 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

        Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

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        Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

        Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

        ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #google
        #google chrome
        #antitröst davası
        #ABD
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