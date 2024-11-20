Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşımlar - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşımlar

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Icardi, sosyal medya hesabında Nara'nın evine gelerek kendisini taciz ettiğini belirtirken, Nara, bu iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni taciz etti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir evliliklerinde sıkıntılar yaşayan ve boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi ile Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Mauro Icardi, yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatıp Arjantin’e gitmişti. Icardi, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda, Wanda Nara’nın evine gelip kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

        Mauro Icardi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, evine gelen Wanda Nara’nın fotoğrafını ve videosunu paylaştı.

        Mauro Icardi, şunları söyledi; "Avukatlarım bana kızsa da, hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu dile getirmek istiyorum. İki saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti."

        REKLAM

        Mauro Icardi, daha sonra Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları bir saat sonra sildi.

        Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaşananları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

        "YALNIZ DEĞİLDİM"

        Wanda Nara, bavulunu topladığı ve yanında birinin bulunduğu bir video paylaşarak; "Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim" açıklamasını yaptı.

        Wanda Nara'nın çektiği videolarda, Mauro Icardi'nin olası suçlamalara karşı cep telefonunun kamerasıyla kayıt yaptığı görüldü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Habertürk Anasayfa