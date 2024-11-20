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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik bir sunum yaptı | Son dakika haberleri

        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret etti. Kalın'ın 3 saatlik bir sunum yaptığı öğrenildi. Görüşmede MİT Başkanı Kalın ile Özel'in başta terör olmak üzere iç ve dış güvenlikle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi

        Giriş: 20.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:34
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        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
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        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

        OLASI TEHDİTLERE İLİŞKİN SUNUM YAPTI

        MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP lideri Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

        Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi. Sunumların ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

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