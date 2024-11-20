Borsa şirketleri ucuz mu?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oldu. Demirtaş, uygulanan ekonomik program ve enflasyon muhasebesi nedeniyle karları düşen ve bilançoları olumsuza dönen borsa şirketlerinde bu durumun ne zaman terse dönebileceği yönünde görüşlerini aktardı. Başta yabancı yatırımcılar olmak üzere borsa yatırımcılarının olası toparlanmayı ne zaman satın almaya başlayacağına dönük tahminini paylaşan Demirtaş borsa şirketlerinin değerini ele alarak ucuz olup olmadığını değerlendirdi.

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HANGİ SEKTÖRLER AVANTAJLI?

Demirtaş, sektörleri değerlendirirken mevcut ekonomik programdan da fayda sağlayan perakende, gıda ve telekomünikasyon şirketlerinin olası bir toparlanma durumunda avantajlı olup olmayacağını sorgularken enerji, holdingler ve Tüpraş, Erdemir, Şişecam, Arçelik gibi dev şirketlerin bilançolarını yorumlayıp gelecek beklentilerini masaya yatırdı.

HEDEFLER TUTACAK MI?

Fed politikaları başta olmak üzere global piyasalardaki beklentilerini de sıralayan Demirtaş, global gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımasını ele alırken başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin seyrinin nasıl olabileceğini yorumluyor ve ekonomi yönetiminin öngördüğü hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağını sorguladı. Demirtaş, yabancı yatırımcının borsaya geri gelmesinin hangi sektörleri öne çıkarabileceği yönündeki görüşlerini de aktardı.