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        Haberler Magazin Ayliz Duman'ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı

        Dereceli güzelin ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı

        Türkiye'nin Miss Universe güzeli Ayliz Duman'ın ergenlik fotoğrafları, görenleri şaşırtıyor. Duman, bir hayli kiloluyken zayıflayarak günümüzdeki görünüme sahip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:38
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        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
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        Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi, Miss Universe ünvanlı Ayliz Duman temsil etti.

        Victoria Kjær Theilvig

        126 ülkeden Miss Universe güzelinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu.

        Ayliz Duman

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        Ayliz Duman'ın iki yıl önce 18 yaşındaki fotoğraflarını görenler bir hayli şaşırıyor. 90 kiloyken iki yıl içinde 30 kilo veren Ayliz Duman'ın değişimi "Vay canına" dedirtiyor.

        "TOP 30 BEKLİYORDUM"

        Ayliz Duman, yarışma sonrasında bir açıklama daha yaparak; "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
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        #Ayliz Duman

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