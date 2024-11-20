Arda Güler'e Ada kancası!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, takımında istediği süreyi bulamıyor. Milli yıldızın takımdan ayrılabileceği belirtilirken, İspanyol basını eflatun-beyazlıların eski yıldızıyla aynı kaderi yaşayabileceğini yazdı.
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Bu sezon Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler'in, daha fazla forma şansı bulması için takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddia edilmişti.
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Real Madrid'de mutlu olmadığı belirtilen milli futbolcunun, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli forma şansı bulmasına artık oldukça düşük ihtimal veriliyor. 19 yaşındaki yıldız, İtalyan hocanın planları arasında yer almayınca Avrupa'nın diğer devlerini peşine taktı.
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Son olarak İspanyol basınından Sport 45'te yer alan haberde, Arda Güler için Arsenal'in devreye girebileceği iddia edildi.
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ODEGAARD BENZETMESİ!
Real Madrid'de süre bulamayan Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak bir dünya yıldızına dönüştüren İngiliz ekibi, Arda Güler'i de fırsat olarak görüyor.
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Real Madrid'in Arda Güler'e karşı tutumu değişmezse Arsenal'in genç yıldız için de devreye gireceği iddia edildi.
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İspanyol ekibin Başkanı Florentino Perez ise, adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in geleceğine dair geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.
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Perez bu açıklamasında, "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadesini kullanmıştı.
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45 milyon Euro değer biçilen Arda Güler, bu sezon 12 maçta 307 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.