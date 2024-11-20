Galatasaray'a Luka Jovic önerisi!

Galatasaray’da devre arası transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Haziran 2025’te sözleşmesi sona erecek oyunculara dair çalışma yürütüyor.

Önceliği kanat, sağ bek ve stoper olan sarı-kırmızılılara menajer önerileri de geliyor.

Okan Buruk’un Jovic’i beğense de önceliğinin kanat bölgesi olduğu ve burası için de ilk hedefin Jhon Arias olduğu öğrenildi.

Bu sezon üç maça çıkabilen Jovic toplamda 78 dakika süre alabildi. Boşnak asıllı Sırp futbolcu söz konusu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.