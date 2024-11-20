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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Luka Jovic önerisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Luka Jovic önerisi!

        Milan'ın 26 yaşındaki forveti, Mauro Icardi'nin sakatlıkla sezonu kapatması sonrasında Galatasaray'a önerildi

        Giriş: 20.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:58
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        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
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        Galatasaray’da devre arası transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Haziran 2025’te sözleşmesi sona erecek oyunculara dair çalışma yürütüyor.

        Önceliği kanat, sağ bek ve stoper olan sarı-kırmızılılara menajer önerileri de geliyor.

        Milan’ın 26 yaşındaki forveti Luka Jovic menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi. İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan golcü oyuncuya kulüp bulması söylendi.

        Jovic, Icardi’nin sakatlığı sonrasında hücum bölgesine bir transfer yapması beklenen Galatasaray’a önerildi.

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        Okan Buruk’un Jovic’i beğense de önceliğinin kanat bölgesi olduğu ve burası için de ilk hedefin Jhon Arias olduğu öğrenildi.

        Bu sezon üç maça çıkabilen Jovic toplamda 78 dakika süre alabildi. Boşnak asıllı Sırp futbolcu söz konusu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.

        Kariyerine Kızılyıldız altyapısında başlayan Jovic, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt’ta top koşturmuş; Almanya’daki performansıyla Real Madrid’in yolunu tutmuştu.

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