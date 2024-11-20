Karadağ-Türkiye maçı yazar yorumları
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek 4. Grup'u ikinci sırada tamamladı. Liderliği Galler'e kaptıran ay-yıldızlılar, A Ligi'ne direkt katılma şansını kullanamadı. Spor yazarları A Milliler'in Karadağ karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Ali Gültüken (Sabah): İyi oynamakla, kazanmak arasındaki farkın ne olduğunu Karadağ karşısında acı bir ders olarak yaşadık. Topa sahip olma düşüncesi futbolda öncelik… Bunu kabul ediyoruz. Ama topa sahip olduğunuzda futbolda ne kadar etkili olduğunuz bu oyunun temel konusu. Kadro tercihimizin saha zemini ve maç şartları göz önünde bulundurularak alınmadığını 90 dakika boyunca net bir şekilde gördük. Büyük hayallerle geldik, büyük hayal kırıklığı ile geri döndük. Bu maç bize kağıt üstünde hayal edilenle, saha gerçekliğinin farkını gösterdi.
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Turgay Demir (Fotomaç): Futbolda el deliye hasret, biz akıllıya. Dünyanın en takıntılı teknik adamları ya bizim kulüp takımlarımızın başına geçer ya da Milli Takım'ın… Montella da takıntılı teknik adamlardan biri… Ne yaptığını bilmiyor! Saha bildiğin patates tarlası, mümkünse kara kucak güreşi bilen oyuncularla oynayacaksın!.. Akıl bunu gerektirir. Peki Montella ne yapıyor derseniz, tam tersini! Bildiğin baletleri sürüyor sahaya; Kerem, Yunus, Arda, Orkun, Kenan… Sonuç; skandal… Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hattirck yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk.…
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Engin Verel (Akşam): Elbette Karadağ bize göre daha zayıf bir rakip. Ama ne olursa olsun Balkan ekipleri her zaman tehlikelidir. Beraberliğin bize yettiği bir mücadelede ben Montella'dan orta sahayı daha kalabalık tutmasını beklerdim. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz grupta, hiç puanı olmayan Karadağ'a yenilerek birinciliği kaptırmamız bizim açımızdan büyük prestij kaybı oldu. Elbette Montella'nın da dünkü zemin için yanlış kadroyla başladığını söylemek gerekir.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dün geceki skor tamamen Montella'ya yazar. Ağır yağış altında oynanan maçta ısrarla aynı oyunu oynamaya devam ederek milli takımın sonunu hazırladı. Maç 3-1 gelinceye kadar hücuma hiç takviye yapmaması inanılır gibi değildi.Bu mağlubiyet çok tartışılacak. En başta da teknik direktörümüz Montella'nun durumu da sorgulanacak. Açıkcası çok iyi götürdüğümüz bir turnuvayı bu şekilde sonlandırmak Dünya Kupası elemeleri öncesi morallerimizi ciddi şekilde bozdu.
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Uğur Meleke (Hürriyet): İlk devrede belki oyunu doğru okuyamadık, belki zemin ve hava koşulları kötüydü. Bunlar anlaşılabilir. Ancak Montella’nın ilk 3 değişikliğinin stoper, bek ve ön libero olması, 3-1 geriye düşene kadar oyuna hücumcu sokmaması inanılmaz. Ben Montella’yı Roma’da santrfor oynadığı günlerden beri izliyorum, anlatıyorum, yazıyorum. Bu maçta sadece Türkiye döneminin değil, tüm kariyerinin en kötü günüydü bence. Kenarda büyük hedeflerden kopmuş, inançsız, hedefsiz bir adam vardı. Montella’nın içine Kuntz kaçmıştı sanki.
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Bilal Meşe (Milliyet): Montella, sakın ola kadro konusunda sakatları mazeret olarak önümüze çıkarma! Kardeşim bu maçta senin üç puana gereksinim var. Zemin ağır, hem rakiple hem zeminle boğuşacak, fizik gücü yüksek oyuncuları yanında niye oturtuyorsun? Örnek mi Barış, Semih, orjinal forvet Enes Ünal ne güne duruyor? Artı İtalyan hocanın onbir tercihi de yanlışlarla dolu! Örnek mi? İsmail ve stoper Samet niye yedek, rötar yaptın, rötar! İş bitmiş, hamle yapıyorsun, olmadı Montella, olmadı! Rakip ilk kez bizi yeniyor, Montella asıl golcüleri bitime 5-10 dakika kala oyuna sürüyor! Yahuu, Montella bu takımı hep forvetsiz oynattı, kimse gıkını çıkarmadı, sanırsınız ki adamın dokunmazlığı var!
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Gürcan Bilgiç (Sabah): Santrforsuz oyunun, üstelik takım olarak kapanan takımlar karşısında nasıl verimsiz olduğunu bile bile, hatta yaşayarak görmesine rağmen yine aynı formatta devam etmek nasıl açıklanır? Dün santrforumuz Kerem'di, penaltı kaçıran, bizi grup liderliğinden eden Kerem. Benfica'nın yıldızını kazanmak için ülkeyi feda etti Montella…Bu jenerasyonun koruma şemsiyesinden çıkması lazım belki de. Adam gibi oynasınlar. Bunlar beni temsil etmez.