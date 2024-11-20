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        Haberler Dünya Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi | Dış Haberler

        Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, en büyük destekçisi dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile birlikte sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılması törenine katıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:47
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        • 1

          ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılması törenine Musk ile katıldı.

        • 2

          Seçim sürecinde kendisine büyük miktarda bağış yapan Musk'ı, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendireceğini belirten Trump, Starship'in fırlatma törenine katılarak Musk'a verdiği desteği de ortaya koymuş oldu.

        • 3

          Roketin fırlatıcısı bu sefer başarılı iniş yapamadı

          Texas'taki fırlatma alanından yerel saatle 16:00'da başarılı şekilde fırlatılan Starship roketinin fırlatıcısı, kısa süre sonra taşıdığı mekiği uzaya bırakarak geri döndü.

        • 4

          Son test uçuşunda yere başarılı şekilde geri dönerek fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde inen fırlatıcı, henüz açıklanmayan sebeple bu sefer aynı alana iniş yapamadı.

        • 5

          Ekranlara yansıyan iniş görüntülerine göre Meksika Körfezi açıklarında denize yavaşça iniş yapan fırlatıcının kısa süre sonra patladığı görüldü.

        • 6

          SpaceX yetkilileri, Starship test denemelerine devam edeceklerini ve programlarında herhangi bir sapma olmadığını belirtti.

        • 7

          Yaklaşık 121 metre uzunluğunda ve yeniden kullanılabilen Starship roketi, bugüne kadar yapılmış en büyük roket olarak biliniyor.

        • 8

          SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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