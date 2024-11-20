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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberler: ATM'den para çekerken öldürüldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken öldürüldü!

        Samsun'un Atakum ilçesinde, ATM'de işlem yaparken tabancayla boynundan vurulan 22 yaşındaki Ali Gültekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gültekin'in, 17 yaşındaki husumetlisi K.D. tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 07:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:11
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        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
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        Samsun'da olay, 14 Kasım’da Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin (22), bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. (17) tarafından boynundan tabancayla vuruldu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Ali Gültekin, 22 yaşında hayata veda etti.
        Ali Gültekin, 22 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        K.D. ve olay anında yanında olan M.A. (17) ile S.K. (16) bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

        YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ali Gültekin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, K.D.’nin 6, M.A.’nın 2, S.K.’nin ise 8 suç kaydı olduğu belirtildi.

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        #Samsun
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