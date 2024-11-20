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        Haberler Gündem Güncel Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum | Son dakika haberleri

        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum

        Ankara'dan 15 Kasım'da Niğde'deki Aladağlar'a tırmanmak için gelen ve 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamayan Belaruslu iki kız kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. JAK ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:26
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        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
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        Niğde'de yer alan Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Belarus uyruklu kız kardeşler Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        KEŞİF UÇAĞI BÖLGEDE TARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

        Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Belaruslu kız kardeşler Valentino ve Mariao İvankova, 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldi. 16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen kız kardeşlerden bir daha haber alınamadı.

        19 Kasım'da Belarus Konsolosluğu'nun Niğde Valiliği'ne bilgi vermesi üzerine kardeşler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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        #Niğde
        #Dağcı
        #Belarus
        #kız kardeşler
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