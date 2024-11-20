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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Alışverişte ‘sosyal’ trendler: Pazarlamanın yeni adresi TikTok mu oluyor? - Teknoloji Haberleri

        Alışverişte ‘sosyal’ trendler: Pazarlamanın yeni adresi TikTok mu oluyor?

        Her sene okula dönüş ile başlayan, kasım ayında indirimlerle zirve yapan ve yılbaşında renklenen alışveriş döneminde trendler de teknoloji gibi değişiyor ve gelişiyor. Pandemi süreciyle hayatımızda daha önemli bir yere sahip olmaya başlayan e-ticaret gelişimini sürdürürken, sosyal medya uygulamaları üzerindeki online pazaryerleri ve özellikle kullanıcıların trendleri sosyal medya üzerinden izlemesi de hem tüketicinin hem de satıcıların alışkanlıklarını değiştirmelerine sebep oluyor. Tam da bu noktada kısa vadeli (tek atışlık) pazarlama harcamaları yerine sürdürülebilir medya harcamaları uzun vadeli büyümeyi ve dönüşen trendleri de yakalamayı sağlıyor.  Bu noktada TikTok gibi yüksek erişime sahip platformlar öne çıkarken tüketicilerin olduğu kadar markaların da odak noktası olmaya devam ediyor

        Giriş: 20.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:22
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        Alışverişte 'sosyal' trendler
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        Etkileşim... Son dönemde sıkça kullandığımız sözcüklerden bir tanesi oldu. Bir yazı hazırladığımızda, bir fikir paylaştığımızda, bir fotoğraf gönderisi yaptığımızda veya yeni bir yer keşfettiğimizde bunu arkadaşlarımızla paylaşmak ve en büyük etkileşimi almak istiyoruz.

        Bir kısım tarafından eleştirilen bir gerçek olsa da paylaştığı güzel bir içeriğe veya fotoğrafa güzel tepkiler almak, etkileşim almak hepimizin hoşuna giden bir gerçek. Hal böyle olunca, TikTok gibi online kanallar yalnızca bir kedi videosu paylaştığımız veya bir dans izlediğimiz yer olmaktan çıkıp, çok daha kapsamlı, kullanıcıların para kazanabildiği, alışveriş yapabildiği ancak en önemlisi tüm yeni trendleri takip ettiği ve bazılarımızın da çok daha öteye giderek hayatını oradaki etkileşime göre şekillendirdiği bir yer haline geldi.

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        Peki bu girişin amacı neydi? Sosyal medya ortamında en az vakit geçireninden bunu kendisi için hayat felsefesi, belki de işe dönüştürmüş insanlara kadar hepimiz bu online dünyadan etkilenir ve tercihlerimizi buraya göre şekillendirir hale geldik.

        Özellikle içinde bulunduğumuz her yıl bir ‘alışveriş çılgınlığı’na ve hatta alışverişin ‘Altın Çeyreği’ne dönüşen senenin dördüncü çeyreği ve yılbaşı döneminde bu çevrimiçi kanallar ve sosyal medya her şeyden çok alışveriş odağında içeriklerle karşımıza çıkar oldu.

        Yalnızca kullanıcılar için değil, satış yapan büyük-küçük markalar için de sosyal ağlar, yeni nesil pazarlamanın adresi olarak görülüyor.

        YÜKSEK DEĞER, HIZLI GERİ DÖNÜŞ

        Artık sosyal medya, tüketicilerin alışveriş kararlarını etkilemede büyük bir güce sahip. Önde gelen içerik platformlarından TikTok da bu trendi öngören atılımlarla hem tüketiciyi hem de firmaları kendisine çekecek stratejilerle ve güçlü medya stratejileri markalara uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı yakalamalarını sağlayacak fırsatlar çıkartıyor.

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        Kantar’ın araştırmasına göre, TikTok, küresel medya platformları arasında reklam değeri açısından ilk sırada yer alıyor. Bu da, TikTok’taki reklamların daha fazla izlenip hatırlanmasını sağlayarak marka farkındalığını ve tüketici aksiyonlarını güçlendiriyor. Dördüncü çeyrek dönemi boyunca TikTok kampanyaları yürüten markalar, kısa vadeli kampanyalara kıyasla daha fazla dönüşüm elde edebildiği ve kullanıcı başına maliyetlerini önemli ölçüde düştüğü gözlemleniyor.

        Buna ek olarak sosyal medya devinin kullanıcılarının %93'ünün, bir reklam gördükten sonraki bir hafta içinde aksiyon aldığı gözlemleniyor. Bu da firmaların pazarlama stratejilerini bu yöne kaydırmalarında büyük rol oynuyor.

        KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

        Elbette bu yüksek oranlı ve hızlı satın alma dönüşünün arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi kişiselleştirilmiş deneyim ile pazarlama içeriklerinde doğru hedef kitlesi. Sosyal medya platformları kullanıcıların dışarıdan izlenebilen kişisel alanları olarak görülebilir. Bu da alışveriş alışkanlıklarını da ortaya koyan birçok kişisel veriye buradan ulaşabilmeyi sağlıyor. Markalar da, bu kanallar aracılığıyla tüketici verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar ve bu sayede direkt olarak hedef kitleye erişim sağlayabiliyorlar.

        TikTok da bu noktada kişiselleştirilmiş, yüksek etkileşimli içeriklerle hedefe yönelik pazarlama stratejisini markalara sunabildiği için araştırma verilerinde yüksek bir skor ortaya çıkartıyor.

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        ORGANİK ETKİLEŞİMİN STRATEJİK MEDYA İLE BİRLEİŞİMİ

        Markaların dördüncü çeyrek döneminde uzun vadeli marka sadakatini besleyebilmesi için medya harcamalarını kısa vadeli bir maliyet olarak değil geleceğe yönelik bir yatırım olarak görmesi gerekiyor. Q4 dönemi boyunca TikTok kampanyaları yürüten markaların, yatırım getirisini ciddi şekilde artırdığı rakamlarla ortaya konmuş. Şirketin “Marketing Science MENAT” raporunda ortaya çıkan rakamlara göre dönem boyunca kampanya yürüten markaların kısa vadeli kampanyalara kıyasla yüzde 1,1 oranında daha fazla dönüşüm elde ederken, kullanıcı başına maliyetlerini yüzde 79 oranında düşürdüğü de gözlemlenmiş.

        Sosyal medya devinin verdiği verilere göre, Spark Ads çözümü organik içerikleri ücretli stratejilerle harmanlayarak kullanıcı etkileşim oranlarını yüzde 142 artırıyor. Uygulamayı açar açmaz görünen TopView Ads, marka hatırlanırlığını yüzde 50 artırarak kritik keşif anlarında görünürlük sağlıyor. Trend içeriklerin yanında yer alan Pulse Ads ise marka farkındalığını yüzde 27 oranında artırarak markanın görünürlüğünü ve etkisini artırıyor. Her bir reklam konumu stratejik bir amaç doğrultusunda seçiliyor ve markaların doğru kişilere doğru zamanda ulaşmasını sağlıyor. Bu araçlar bir araya geldiğinde TikTok’un reklam ürünlerinin organik erişim ve ücretli medya arasında güçlü bir sinerji yarattığı görülüyor; böylece derinlemesine etkileşim ve uzun vadeli sadakat sağlanıyor.

        Altın Çeyrek, markaların geleneksel promosyon ağırlıklı stratejinin ötesine geçmesi için bir fırsat sunuyor. Tüketici davranışını anlamak ve platformun özelliklerini en iyi şekilde kullanmak, markaların alışveriş sezonu boyunca tüketici ilgisini ve katılımını yüksek tutmasını sağlıyor.

        Özetle rakamlara ve yansımalara bakıldığında, tüketicinin ilgisi ve trendleri takip ettiği yer sosyal medya haline gelmişken, kısa vadeli promosyon taktiklerinden uzun vadeli başarıya yönelik bir stratejiye geçiş yapan markalar, medya harcamalarını sürdürülebilir bir yatırıma dönüştürme imkânı yakalıyor.

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