Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

REKLAM advertisement1 İstanbul Güneşli 18° Ankara Güneşli 14° İzmir Kısmen Güneşli 20° Antalya Güneşli 18° Trabzon Güneşli 18° Bursa Güneşli 16° Adana Yağmurlu 20° Diyarbakır Kısmen Güneşli 14° Gaziantep Parçalı Bulutlu 14° Ağrı Bulutlu 9° Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 19°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 19°C Parçalı bulutlu REKLAM AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 5°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM VAN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı