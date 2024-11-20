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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji sıraladı! Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak - 20 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji sıraladı! Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Kuzey Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 07:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 07:36
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        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 14°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 14°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 14°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

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        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        KAYSERİ °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA 5°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN 10°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT 3°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON 10°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        VAN °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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