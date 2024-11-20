Son dakika: İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
Suriye devlet medyasına göre İsrail, Suriye'nin Palmira kentine bir saldırı düzenledi, 36 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.
Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirdi.
Suriye, patlamaların kaynağının İsrail'in saldırıları olduğunu ileri sürdü.
Muhabirlerin aktardığı bilgilere göre Palmira kentinde duyulan patlama sesleri, İsrail’in buradaki konutları ve sanayi kentini hedef alan saldırısının sonucu.
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