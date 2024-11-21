Nasıl uyuduğunuz hakkınızda çok şey anlatıyor olabilir! Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?

UYKU POZİSYONLARI VE FİZİKSEL SAĞLIK

Uyku, hem fiziksel hem de psikolojik işleyişimizi etkiler. İyi bir uyku; daha motive, daha az stresli ve daha sağlıklı bir yaşam sağlar. Ancak uyku sırasında pozisyonumuzun sık sık değiştiğini (gece boyunca 10 ila 30 kez) ve uyku pozisyonlarımızın yatak konforu veya partnerimizin hareketleri gibi dışsal faktörlere bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor.