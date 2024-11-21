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        Haberler Kültür-Sanat 35 cent'e alındı! Duvara bantlı muz 6.2 milyon dolara satıldı - Haberler

        Duvara bantlı muz 6.2 milyon dolara satıldı

        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan sanat eseri, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 6.2 milyon dolara alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:45
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        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
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        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 2019'da duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve viral olan 'Komedyen' adlı eseri, açık artırmada 6.2 milyon dolara alıcı buldu.

        Eserin üç edisyonundan biri olan bu çalışma, çarşamba akşamı Sotheby's New York'ta gerçekleşen müzayede kapsamında ilk kez açık artırmaya sunuldu.

        Kripto para tekliflerinin de kabul edildiği, hızlı ve çekişmeli geçen açık artırma, 800 bin dolardan başladı.

        Sotheby's'in Upper East Side'daki salonunda, telefonda ve çevrim içi platformlarda hızla artan teklifler tahminlerin ötesine geçti.

        Teklifler 5 milyon dolara yaklaştığında müzayedeci Oliver Barker, esprili bir şekilde, "Hiç 'bir muz için 5 milyon dolar' diyeceğimi düşünmezdim" dedi.

        Maurizio Cattelan
        Maurizio Cattelan

        SADECE 35 CENT'E ALINDI

        Sotheby's'te sergilenen muzun o gün sadece 35 cent'e satın alındığı bildirildi.

        Kazanan teklifi, Sotheby's Çin ofisinden Jen Hua, Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun adına verdi.

        Alıcı primiyle (Alıcıların, kazandıkları teklifin üzerine ödemesi gereken ek bir ücret. Bu prim, genellikle müzayede evi tarafından belirlenir ve nihai satış fiyatına eklenir) birlikte Sun, eseri toplamda 6.2 milyon dolara satın alacak.

        Karşılığında Sun, bir muz, bir rulo bant, bir orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar alacak.

        Sun, Sotheby's'e yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil, sanat, meme kültürü (İnternet geyiği) ve kripto topluluğunu bir araya getiren kültürel fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" dedi.

        6.2 MİLYON DOLARLIK MUZU YEMEYİ PLANLIYOR

        Sun, muzu sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırmak için yemeyi planladığını belirtti.

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        'Komedyen' 2019'da Art Basel Miami'de üç edisyondan biri olarak tanıtılmıştı.

        120 bin dolarlık fiyat etiketi, dünya çapında manşetlere taşınmış ve sanatın doğası ile değeri üzerine tartışmalara yol açmıştı.

        Eser, New Yorklu performans sanatçısı David Datuna'nın muzu yerinden çıkarıp yemesiyle viral olmuştu.

        David Datuna
        David Datuna

        Muzun yerine yenisi konmuştu. Bu olay, Mayıs 2023'te benzer bir eyleme ilham vermişti ve Güney Koreli bir sanat öğrencisi, 'Komedyen'in Seul'deki bir edisyonunda sergilenen muzu yemişti.

        Ülkemizde de duvara bantlanmış muz sosyal medyada viral olmuş, belediyeler esprili paylaşımlarda bulunmuştu.

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        #Duvara bantlı muz
        #Maurizio Cattelan
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