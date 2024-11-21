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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası yaşam savaşı veriyor! Eski sevgilisinin evini bastı, tüm aileye kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Babası yaşam savaşı veriyor! Eski sevgilisinin evini bastı, tüm aileye kurşun yağdırdı

        Kadına yönelik şiddet bu kez korkunç bir saldırı ile ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de 22 yaşındaki İ.Ş.'nin evine, 7 ay önce ayrıldığı Süleyman Begik tarafından sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Dehşet anlarında genç kızın anne ve babası kurşunların hedefi oldu. Babanın ise yaşam savaşı verdiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:34
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        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
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        Sarıyer'de 22 yaşındaki İ.Ş.’nin evine, 7 ay önce ayrıldığı sevgilisi Süleyman Begik (22) tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre aileye kurşun yağdıran saldırgan, İ.Ş., babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş.’yi yaraladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, 5 yerine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Ş.Ş.’nin ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        DAHA ÖNCE KAÇIRMAK İSTEDİ

        Olay, 18 Kasım Pazartesi günü saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geçen yıl Kasım ayında tanışan Süleyman Begik ve İ.Ş. sevgili oldu. Yaklaşık 5 ay Begik ile birlikte olan İ.Ş., şiddet görmesi nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında Begik’ten ayrıldı.

        Bu durumu hazmedemeyen ve İ.Ş.‘yi takıntı haline getiren Begik, onu aylarca rahatsız etmeye devam etti. Olaydan saatler önce İ.Ş.’nin çalıştığı iş yerine de gelen Begik, onu zorla aracına bindirmek istedi. Ancak elinden kurtulan İ.Ş. taksiyle evine geldi.

        Bu kez de İ.Ş.’yi farklı bir numaradan arayan Begik, “Dışarıya çık, seninle son kez konuşacağım, bir daha görüşmeyeceğiz, dışarıya çıkmazsan evine ben girerim, hepiniz öldürürüm" diyerek tehditler yaptı.

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        AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Yaşananların ardından gece saatlerinde otomobiliyle İ.Ş.’nin evinin önüne gelen Begik, egzoz sesi çıkartarak silahla 2 el ateş açtı. Sesleri duyan İ.Ş.’nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., kapının önüne çıktı.

        Begik’in 3 el daha ateş etmesi üzerine bu kez de İ.Ş.’nin babası Ş.Ş. ve annesi G.Ş., kapının önüne geldi. O sırada saldırgan Begik, silahıyla İ.Ş.’nin ailesine 12 el ateş etti. Saldırı sonucu baba Ş.Ş., bacaklarına ve karnına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise kurşunların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından saldırgan Süleyman Begik, geldiği araçla hızla kaçarak kayıplara karıştı. Can pazarının yaşandığı olayda, komşuları Recep A., Ş.Ş.’yi kendi aracıyla Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ş.Ş. ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ş.Ş.’nin karnına isabet eden kurşunla midesinin, bacaklarına isabet eden kurşunlarla ise kemiklerinin zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören adamın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Begik’i gündüz saatlerinde Ayazağa Mahallesi’ndeki bir AVM’de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Begik’in sakladığı ruhsatsız silaha da polis tarafından el konuldu. Olay yerinde yapılan çalışmada ise 12 adet boş kovan ele geçilirken, birçok yer ise hasar gördü. Emniyete götürülen Begik’in çeşitli suçlardan 8 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan Süleyman Begik, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ"

        Olayla ilgili konuşan İ.Ş., "Süleyman Begik isimli kişi yaklaşık 8 aydır peşimdeydi, beni rahatsız ediyordu. Kendisi benim eski erkek arkadaşım, beni takıntı haline getirdi. Sürekli beni rahatsız ediyordu daha önce de darp etti. İş yerimi bastı, sürekli benimle konuşmak ve görüşmek istiyordu. Güzelce konuştuğum zamanlarda oldu ancak bir türlü anlamadı. Yine bir gün ondan kaçmaya çalışırken, bizim caddede beni sıkıştırdı. Ben bağırarak birinden yardım istedim. Biri bana yardımcı olup ona şiddet uyguladı ancak yine de akıllanmadı. Tehdit ve hakaretlerine sürekli olarak devam etti. En sonunda böyle bir şey yaptı ve babamı yaraladı" dedi.

        "BABAM YERE DÜŞTÜ, ART ARDA 5 EL SIKTI"

        “Biz evimizde bir anda silah seslerine uyandık" diyen İ.Ş., "Önce ilk ablam daha sonra da diğer ablam dışarıya çıkmış. Küfürler yağdırıp da egzoz patlatarak silahla ateş etmiş. Daha sonra annem ve babam da uykudan uyanıp olay yerine doğru ilerledi. En son ben çıktığımda kapımızın önünde bacağında bir duman hissettim. Olayın sıcaklığıyla anlamadım. Hemen dışarıya yöneldim. O sırada babamı hedef alarak ateş ediyordu. Sonra ben ‘yapma’ diye bağırdım. Ablamlar arabanın arkasına saklandı. Komşuların araçlarına da zarar vermiş. Zaten herkes şikayetçi oldu. Daha sonra aracına bindi ve aracından ateş etmeye başladı. O sırada baba yere düştü. Art arda ateş etmesi sonucu babama 5 kurşun isabet etti. Giderken de silahla ateş etmeye devam etti. Babama müdahale ettik kanayan yerlerini sıktık, çok kan kaybetmişti. Ambulansı beklemedik, komşumuzun aracıyla hastaneye götürdük. İlk müdahale yapıldı ve ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kaldı. Şuan ise durum ağır. Tek temennimiz adaletin yerini bulmasıdır. Kendisi yakalandı ama umarım hak ettiği cezayı alır" diye konuştu. Öte yandan Süleyman Begik’in sosyal medya hesabında aracıyla trafiği tehlikeye attığı anları kaydedip paylaştığı ortaya çıktı.

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