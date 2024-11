Çığır açacak teknoloji! Türk bilim insanı Canan Dağdeviren 12 milyon kişiyi hayatta tutacak

"Dünyaca ünlü Türk bilim insanları kimdir" diye merak edip araştırırsanız Cahit Arf, Hulusi Behçet, Oktay Sinanoğlu, Aziz Sancar gibi isimlerin yanında Canan Dağdeviren adına da rastlayacaksınız. Ödüllere doymayışı ve durmayışı boşuna değil. Eğer bilim dünyasına katkı sağlamasındaki bu hızı olumsuz algılayacak olsaydık "Biri onu durdursun (!)" dememiz gerekirdi. Oysa isteğimiz hiç durmaması. Durmasın ki yeni keşiflerle insanlığa katkı sağlamayı sürdürsün. Durmasın ki erkekler liginde bir kadın olarak başardıklarıyla kızlarımız için ilham kaynağı olsun. Durmasın ki bizi gururlandırmaya devam etsin. Tanımayanlar, adını duymuş olsalar da çalışmalarını bilmeyenler, hayranı olanlar, daha fazla tanımak isteyenler aşağıdaki satırlarda okuyacaklarından sonra onu daha çok sevecekler.

Canan Dağdeviren öğrencileriyle beraber laboratuvarda

KADIN OLMAK HER YERDE ZOR

Başarılarını çok genç yaşta dünyaya kabul ettiren bu bilim insanı, kadın olmanın zorluklarıyla karşılaşmış mı? soruma verdiği yanıt cinsiyet ayrımcılığının her yerde ve her şekilde yaşandığını gösteriyor: “Kadın olmak dünyanın her yerinde zor. Türkiye’de öğrenciliğim sırasında bir soru sorulunca erkek öğrenciler o soruyu bildiğinde hocalardan alkış alırken bana, ‘Kimden yardım alıyorsun?’ derlerdi. Amerika’ya gittiğimde ise 100 kişilik gruptaki tek kadın öğrenciydim. İhtiyacım olduğu halde kimse yardım eli uzatmak istemediği için dışlanmış hissediyordum. Türkiye’de çok iyi bir teorik eğitim almama karşın pratik bilgim çok kötüydü. Umutsuzluğa kapılıp geri dönmek yerine hiçbir projem çalışmadığı halde bir sandalye üzerinde 3 yıl boyunca herkesin ellerini inceleyip nasıl çalıştıklarına baktım ve kendimi geliştirmeye odaklandım. Bu noktada doktora hocamdan çok destek gördüm. Karşısına her zaman nerelerde yanlış yaptığım ve nereleri düzelteceğim konusunda çok iyi ve ayrıntılı hazırlanmış sunumlarla çıkıyordum. Sunumum iyi geçtiğinde herkes “Tabii iyi geçer, kadın olduğun için çok duygusalsın ve hoca sana kötü bir şey söylediğinde ağlarsın” diye cinsiyet ayırımı yaparken ben tam tersini düşünürdüm. Sunumumun başarılı geçmesinin tek nedeni benim o konuya çok başarılı şekilde hazırlanmamdı.