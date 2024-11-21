Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli ev hapsinde 2 cinayet işledi

Dehşet saçan olay Ankara’da bugün yaşandı. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıda bulunan Servet Bozkurt, elektronik kelepçe cezasıyla ev hapsinde bulunurken kan donduran olay gerçekleştirdi.

EŞİNİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

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İddialara göre, ev hapsinde bulunan Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt’u bıçaklayarak öldürdü. Evde ayrıca Elif Bozkurt'un sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişiyi daha öldüren katil zanlısı elektronik kelepçesini çıkartarak olay yerinden kaçtı.

Çifte cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.