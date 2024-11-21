Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül'de gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İremşan A.'nın iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatıldı.

AA'da yer alan habere göre kadını köşede sıkıştırmaya çalışan sanıklardan Ömer Konu'nun, etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları aktarılıyor.

Sanıklar Konu ve Tarhan'ın "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Konu ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Beyoğlu Belediyesi ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığının avukatlarının katıldığı duruşmaya, diğer tutuklu sanık Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tarhan, müşteki İremşan A'yı tanımadığını belirterek, gece kulübünden çıktıktan sonra karşılaştıklarını iddia etti. Kötü niyetle yaklaşmadığını öne sürdüğü müştekinin yanına yardım amacıyla yaklaştığı sırada ayağının kaydığını savunan Tarhan, "Ben alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Dengem kaydı, birlikte yere düştük. O İstanbul'da oturuyor, ben Tarsus'ta oturuyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık" dedi.

Hakimin, "Mağdurun üzerinde bir süre duruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Alkollüyken işlediğin suçların cezasını da indirim olmadan alıyorsun. Başka savunman yok mu?" demesi üzerine Tarhan, "Pişmanım. O kadar insan içinde istismarda bulunacak değilim." diye konuştu.

"KIZ, 'BANA DA MİDYE ISMARLAR MISIN' DEDİ"

Tutuklu diğer sanık Ömer Konu ise İstanbul'a Semir Tarhan'la yaklaşık 8 ay önce birlikte geldiklerini anlattı. Konu, "Semir bana 'Gel seni Taksim'e götüreceğim' dedi. İlk defa Taksim'i görecektim, biraz heyecanlıydım. Biz midye yiyorduk. Kız geldi, 'Bana da ısmarlar mısınız?' dedi. Sonra Semir'le muhabbet etmeye başladılar. Ben öndeydim. Yanıma geldiler, köşeyi geçtiler. Bir anda yere düştüler. Ben ne olduğumu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINA YOL PARASI VERDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Müştekiye cinsel amaçlı bakmadığını savunan Konu, yol parası olmadığını söylemesi üzerine kendisine 400-500 lira verdiğini öne sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesinin avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

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"KIZ MI ERKEK Mİ OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler incelendi. Sanıklardan Ömer Konu, görüntülere ilişkin, "Kız mı, erkek mi olduğunu hatırlamıyorum. Bir anda oldu bitti, detay hatırlamıyorum" dedi. Duruşma savcısı bunun üzerine görüntülerle sanığın beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Savcı, sanık Konu'ya dönerek, "Az önce hatırlamıyorum demedin. 'Namusum şerefim üzerine dokunmadım' dedin ama dokunmuşsun. O kadar çocuğunu öne katıyordun. Görüntülerde kolundan çekiyorsun" diye konuştu. Ömer Konu, işinde gücünde insan olduğunu kaydederek, "Bir şansı daha hak etmiyor muyum başkanım? Normal şartlarda böyle bir olay başıma gelse elimi kolumu kırar, öyle karşınıza çıkardım." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada görevsizlik kararı verip, davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını, davaya katılma talebinde bulunan kurumların talebinin ağır ceza mahkemesince değerlendirilmesini kararlaştırdı.