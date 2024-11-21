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        Haberler Dünya İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı | Dış Haberler

        İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında yer alan yanardağ yeniden faaliyete geçti. Aralık ayından bu yana 7. kez patlayan yanardağ, lav ve kül püskürttü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:13
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          İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın bu yıl 7. defa patladığı bildirildi.

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          İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün yeniden patlama yaşandığı belirtildi.

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          Şiddeti Ağustos'takinden daha düşük olan patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunlukta bir çatlağın oluştuğu kaydedilen açıklamada, olayın havayolları için tehdit oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

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          Yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları konusunda uyarıda bulundu.

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          Öte yandan, bölgedeki yaklaşık 50 konut sakini tahliye edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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