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        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi

        Giriş: 21.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:04
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        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
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        İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda sosyal medya fenomeni tutuklu 5 şüpheli hakkında, birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Her şüpheli için ayrı olarak hazırlanan iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

        Asliye ceza mahkemesince kabul edilen 5 iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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        #yasa dışı bahis soruşturması
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