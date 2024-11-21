Levent Mercan için kiralama hamlesi!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla istediği süreyi bulamıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu süre bulamadığı takdirde devre arasında kiralanmaya sıcak bakıyor
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Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan Levent Mercan'ın adı transfer haberleriyle anılıyor.
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Fatih Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, bu sezon yalnızca 9 dakika forma giydi.
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Milli arada Zenit ile oynanan dostluk maçında ilk 11 başlayan Mercan, bir gol atmıştı.
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Teknik direktör Jose Mourinho genç futbolcunun maçta gösterdiği performansı beğenmişti.
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Süre bulamadığı için zaman zaman kiralanması gündeme gelen genç futbolcu ayrılığa sıcak yaklaşmış, forma rekabetine girmek istediğini belirtmişti.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Levent Mercan'ın kış transfer dönemine kadar düzenli forma şansı bulmadığı takdirde ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
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23 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüpleri harekete geçti.
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İtalya Serie A kulüplerinden Genoa ve Portekiz Süper Lig ekiplerinden Braga'nın gündemine gelen futbolcunun durumunu son olarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova sordu.
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Devre arasına kadar olan süreç genç futbolcunun geleceğini belirleyecek.
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