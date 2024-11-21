Galatasaray'a Jhon Arias müjdesi!
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başlarken, gündemdeki ilk isim olan Jhon Arias konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Devre arasında kanat, bek ve stoper takviyeleri yapmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi.
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Ocak ayında öncelikli hedeflerinden biri, yaz aylarında da gündeme gelen Kolombiyalı yıldız Jhon Arias. Fluminense, o dönemde Arias'ı kadrosunda tutmuş ve oyuncuyu bırakmayı reddetmişti.
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Brezilya ekibi, hem Libertadores hem de 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arias'ı oynatmayı hedeflediği için transfer görüşmelerinde kapıyı 18 milyon dolardan açmıştı.
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Ancak iki kulüp arasında fiyat konusunda uzlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti.
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Galatasaray, devre arası transfer dönemi için yeniden harekete geçti ve Fluminense'nin 18 milyon dolarlık talebini düşürmeyi başardı.
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Oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi, Fluminense’nin tutumunu yumuşatan önemli bir etken oldu.
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Bu süreçte Brezilya’dan başka bir kulüp de Arias’ı kadrosuna katmak istedi, ancak Fluminense oyuncuyu ligdeki rakibine satmaya sıcak bakmadı.
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Galatasaray’ın bu transferde önemli mesafe kat ettiği ve Fluminense’yi ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi.
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Bu sezon Fluminense formasıyla 46 maça çıkan Arias, 13 gol atarken 8 asist yaptı. Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si Fluminense’ye, diğer yarısı ise Kolombiya ekibi Patriotas’a ait.
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