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        Haberler Magazin Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor: Lucas Torreira aileye girdi - Magazin haberleri

        Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor

        Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarını resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Özkan, Torreira'nın geçtiğimiz hafta Uruguay'da bulunduğu evlenme teklifine, 'Evet' yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:06
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          Devrim Özkan - Lucas Torreira son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Lucas Torreira ile Uruguay'a giden Devrim Özkan, sevgilisinin doğduğu evi ziyaret etti.

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          Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Lucas Torreira'ya övgü dolu sözler söyledi. Özkan; "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... Büyüdüğü, ilk topunu koşturduğu sokakları görmek, ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum savaşçı... Unutma en iyisisin" ifadelerini kullanmıştı.

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          Devrim Özkan’ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. Lucas Torreira'nın ülkesi Uruguay'da sevgilisine evlenme teklifi ettiği öğrenildi.

        • 4

          İstanbul'a dönen çift, Devrim Özkan'ın bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Özkan, kutlamada; sevgilisi Lucas Torreira'yı, anne ve babasıyla tanıştırdı.

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          Devrim Özkan’ın, SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu’na verdiği röportajda; "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" şeklinde bir açıklama yapması da evlilik tarihinin yakında olduğunu gözler önüne serdi.

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