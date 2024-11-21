Dursun Özbek tek tek açıkladı! Osimhen, Icardi, yabancı hakem...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Osimhen'in takımdaki geleceği, Icardi'nin sakatlığı, yabancı VAR hakemi tartışmaları ve Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pasifik Holding ile yapılan futbol takımı forma sırt sponsorluğu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
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İlk olarak Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği hakkında konuşan Özbek, "Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür." dedi.
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"GALATASARAY DAHA ÇOK OSIMHEN'LER ALIR"
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Abdullah Kavukçu ise Osimhen hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Transfer, sadece transfer döneminde olmuyor. Vizyoner bir başkanımız var. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş... Bütün yönetim kurulu transfere bakıyoruz. Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Birisi gelmek istediğini söylediği zaman başkanın gerçekten öyle bir vizyonu var. Onu çok net gördüm. Hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte Galatasaray. Galatasaray daha çok Osimhenler alacak güçte"
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"ICARDI'YE ŞEFKAT GÖSTERDİM"
Icardi'nin son durumu hakkında da konuşan Özbek, "Icardi çok önemli biri, verdiği katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Bu manada çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynamasından, hareketlerinden, performansından, futbolcu arkadaşlarıyla diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven, başarılar yaşatan futbolcumuza Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve yönetimi gereken ilgiyi gösteriyor, göstermek zorunda. İnsani olarak diyaloglarımız bunu normal diyaloğun ötesine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla, ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara." dedi.
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"YAPI VARSA G.SARAY'A KARŞI VAR"
Dursun Özbek, "Türk futbolundaki yapı tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Yapı, yapı, yapı, yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net." şeklinde yanıt verdi.
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YABANCI VAR KONUSU...
Sarı-kırmızılıların başkanı, son dönemde yeniden gündeme gelen yabancı VAR hakemi konusuyla ilgili ise, "Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus. TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir." ifadesini kullandı.
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"BEN TEZCANLIYIM, ÇIKMAK İSTİYORUM"
Özbek son olarak Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili konuşurken, şunları söyledi:
"Bankalar Birliği'nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti, doğrudur ama sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. A-B-C planlarımızı da geliştirdik bu zaman zarfında. Herkesin müttefik olduğu konu sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerin de yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefi var. Herkes imkanları çerçevesinde en süratli nasıl çıkarız diye bu çalışmaları yapıyorlar. Biz çok evvelden bu çalışmalara başlamıştık, devam ediyoruz. Alternatif çalışmalarımız da var. İnşallah yılbaşından evvel çıkmak istiyoruz. Tabii nazar değiyor. Ben tezcanlıyım, tarih verip tutmadığı zaman hesap vermek durumunda kalıyoruz. Tarih vermeden, en kısa sürede bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz."