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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tüfekle vurduğu ördeği almak için Karaidemir Baraj Gölü'ne giren 24 yaşındaki Veli Ayaz, dün kayboldu. Ekipler, Ayaz'a bulmak için çalışma başlattı. Öğle saatlerinde Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:40
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        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
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        Kırklareli'nin Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde yaşayan Veli Ayaz (24) ile arkadaşı Ali Yaşar Doyran (18), dün akşam saatlerinde avlanmak için Karaidemir Baraj Gölü kıyısına gitti.

        VURDUĞU ÖRDEK GÖLE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre Barajın Kazyörük mevkiinde av sırasında Ayaz'ın vurduğu ördek suya düştü.

        ÖRDEĞİ ALMAK İÇİN GÖLE GİRDİ

        Saat 02.00 sıralarında vurduğu ördeği almak için baraja giren Ayaz, suda kayboldu. Ayaz'a ulaşamayan arkadaşı Ali Yaşar Doyran, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

        İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botlarla yaptığı aramada bir sonuç alınamadı.

        ÇALIŞMALARA SABAH TEKRAR BAŞLANDI

        Sabah saatlerinde bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler sevk edildi. Veli Ayaz'ı arama çalışmalarına tekrar başlandı.

        ÖĞLE SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polislerin yaptığı aramada Ayaz'ın bugün saat 13.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Ayaz'ın cenazesi incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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        #Tekirdağ
        #Veli Ayaz
        #Son dakika haberler
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