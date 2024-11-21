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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Yayımlanan karar metninde "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi. Daha önceki karar metinlerinde olmayan bu cümle piyasa tarafından 'gevşeme sinyali' olarak değerlendirildi. Borsa İstanbul'da BIST 100'de yükseliş yüzde 2.5'i, bankacılık endeksinde ise 4.7'yi buldu. Ancak metinde "Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" ifadeleri de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:04
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 8 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.

        "İŞLENMEMİŞ GIDA ENFLASYONU YÜKSEK SEYRİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiği ifade edilen karar metninde "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

        "SIKI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK"

        Bunun yanında metinde şu ifadeler yer aldı:

        "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

        PİYASALAR 'İNDİRİM SİNYALİ' ALDI

        Karar metninde ilk kez "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadesi yer aldı. Halihazırda yıllık enflasyonun politika faizinin altına gerilemiş olması ve gerilemeye devam etmesinin beklenmesi nedeniyle bu ifadeler bir indirim sinyali olarak değerlendirildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 2.5, bankacılık endeksi ise yüzde 4.6 yükseldi.

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        #TCMB
        #merkez bankası
        #faiz kararı
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