Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
Yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, AFAD, perşembe ve cuma günü için kritik bir uyarıda bulundu. Bir ilimiz için "turuncu", 49 kent içinse "sarı" alarm verdi. Turuncu alarm verilen Antalya'da sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul'da saat: 14.00'ten itibaren lodos, yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, perşembe ve cuma günü, şiddetli yağış nedeniyle; 1 ilimize (Antalya) Turuncu
19 ilimize Sarı, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ise 30 ilimize Sarı alarm uyarısında bulunuldu.
Açıklamada şöyle denildi: "Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı.
ANTALYA İÇİN TURUNCU UYARI YAPILDI
Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.
An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
İstanbul'da saat: 14.00'ten itibaren lodos, yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.