Hava durumu İstanbul: Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul: Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, perşembe ve cuma günü, şiddetli yağış nedeniyle; 1 ilimize (Antalya) Turuncu

19 ilimize Sarı, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ise 30 ilimize Sarı alarm uyarısında bulunuldu.

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Açıklamada şöyle denildi: "Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı.

ANTALYA İÇİN TURUNCU UYARI YAPILDI Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır. An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

İstanbul'da saat: 14.00'ten itibaren lodos, yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. ⛈️💨@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, 21-22 Kasım 2024 tarihleri için;



Şiddetli yağış nedeniyle;

🟠 1 ilimize (Antalya) Turuncu

🟡 19 ilimize Sarı



Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle;

🟡 30 ilimize Sarı



uyarı verilmiştir.



📲… pic.twitter.com/VjF9JG2GxU — AFAD (@AFADBaskanlik) November 21, 2024 Pazar günü kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Haberi Görüntüle