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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakiplerini tanıyalım! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakiplerini tanıyalım!

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ'a mağlup olan ve Galler'in de galibiyetiyle birlikte 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın bu sonucu dış basında yankı uyandırdı. Ayrıca ay-yıldızlıların play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli olurken; 2024 Dünya Kupası'nda hangi torbada yer alacağı da netleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:11
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'n son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız; Galler'in de İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte grubu 2. sırada tamamladı.

        • 2

          Son maça 2 puan avantajla girmesine rağmen grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın bu sonucu dış basında da büyük yankı uyandırdı.

        • 3

          "TÜRKLERİN ÇÖKÜŞÜ"

          La Gazette Dello Sport: Türklerin çöküşü Galler'in yolunu açtı. Krstovic'in hat-trick'i Kenan Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı.

        • 4

          "ARDA GÜLER'E AĞIR DARBE"

          AS: Arda Güler'e ağır darbe. Türkiye beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve cehennemi yaşadı.

        • 5

          "TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ"

          Kicker: Türkiye, A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremedi. 1 puan Türkiye'nin direkt A Ligi'ne yükselmedi için yeterli olacaktı.

        • 6

          "PLAY-OFF'LARA MAHKUM EDİLDİLER"

          Marca: Arda Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı ve play-off'lara mahkum edildi.

        • 7

          A Ligi'ne çıkmak için play-off oynayacak Bizim Çocuklar'ın, muhtemel rakipleri de belli oldu.

        • 8

          İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika'dan biriyle eşleşecek ay-yıldızlılar, üst tura yükselmek için çaba gösterecek.

        • 9

          İşte bu turdaki rakiplerimizden son bilgiler...

        • 10

          İSKOÇYA

          A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaşan İskoçya; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 3. sırada yer aldı. 7 gol atan İskoçya, kalesinde ise 8 gol gördü.

        • 11

          BELÇİKA

          A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail'in olduğu grupta Belçika; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Rakip kalelere 6 gol yollayan Belçika, 9 gole ise engel olamadı.

        • 12

          MACARİSTAN

          A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.

        • 13

          SIRBİSTAN

          A Ligi 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre'yle kozlarını paylaşan Sırbistan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puan topladı. 3 gol atan Sırbistan, kalesinde 6 gol gördü.

        • 14

          PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?

          Uluslar Ligi'ndeki play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım Cuma günü yapılacak.

        • 15

          DÜNYA KUPASI TORBALARI DA NETLEŞTİ

          A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın torbası ve muhtemel rakipleri...

        • 16

          KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak. 13 Aralık Cuma günü Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

        • 17

          1. TORBA

          İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.

        • 18

          2. TORBA

          TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç.

        • 19

          3. TORBA

          İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.

        • 20

          4. TORBA

          Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

        • 21

          5. TORBA

          Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.

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