A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakiplerini tanıyalım!
UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ'a mağlup olan ve Galler'in de galibiyetiyle birlikte 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın bu sonucu dış basında yankı uyandırdı. Ayrıca ay-yıldızlıların play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli olurken; 2024 Dünya Kupası'nda hangi torbada yer alacağı da netleşti.
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'n son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız; Galler'in de İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte grubu 2. sırada tamamladı.
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Son maça 2 puan avantajla girmesine rağmen grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın bu sonucu dış basında da büyük yankı uyandırdı.
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"TÜRKLERİN ÇÖKÜŞÜ"
La Gazette Dello Sport: Türklerin çöküşü Galler'in yolunu açtı. Krstovic'in hat-trick'i Kenan Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı.
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"ARDA GÜLER'E AĞIR DARBE"
AS: Arda Güler'e ağır darbe. Türkiye beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve cehennemi yaşadı.
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"TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ"
Kicker: Türkiye, A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremedi. 1 puan Türkiye'nin direkt A Ligi'ne yükselmedi için yeterli olacaktı.
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"PLAY-OFF'LARA MAHKUM EDİLDİLER"
Marca: Arda Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı ve play-off'lara mahkum edildi.
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A Ligi'ne çıkmak için play-off oynayacak Bizim Çocuklar'ın, muhtemel rakipleri de belli oldu.
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İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika'dan biriyle eşleşecek ay-yıldızlılar, üst tura yükselmek için çaba gösterecek.
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İşte bu turdaki rakiplerimizden son bilgiler...
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İSKOÇYA
A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaşan İskoçya; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 3. sırada yer aldı. 7 gol atan İskoçya, kalesinde ise 8 gol gördü.
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BELÇİKA
A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail'in olduğu grupta Belçika; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Rakip kalelere 6 gol yollayan Belçika, 9 gole ise engel olamadı.
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MACARİSTAN
A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.
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SIRBİSTAN
A Ligi 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre'yle kozlarını paylaşan Sırbistan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puan topladı. 3 gol atan Sırbistan, kalesinde 6 gol gördü.
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PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'ndeki play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
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DÜNYA KUPASI TORBALARI DA NETLEŞTİ
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın torbası ve muhtemel rakipleri...
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KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak. 13 Aralık Cuma günü Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.
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1. TORBA
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.
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2. TORBA
TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç.
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3. TORBA
İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.
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4. TORBA
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.
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5. TORBA
Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.
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