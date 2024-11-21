A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakiplerini tanıyalım!

BELÇİKA

A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail'in olduğu grupta Belçika; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Rakip kalelere 6 gol yollayan Belçika, 9 gole ise engel olamadı.